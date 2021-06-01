兩佛教小學137名小六畢業生6月底Flycation空中行畢業禮

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-01 07:00

疫情持續長達一年半，學生在家長網課多過回校上課，對小六學生而言，損失最後小學時光，不少學校已連續兩年取消畢業營。佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，則決定攜手於今年6月29日，為應屆畢業生舉行一場別開生面的空中「夢飛翔畢業禮」，讓兩校合共137名畢業生坐飛機，空中進行畢業儀式，教導他們要向着夢想進發，展翅高飛。

航程為1.5小時 空中頒發畢業證書

佛教林炳炎紀念學校及佛教黃焯菴小學，分別有101名及36名小六學生畢業，他們將於當日乘搭飛機參與「夢飛翔畢業禮」。起飛時間為上午10時，降落時間為上午11時30分，飛行地點在本港上空區域，起飛及降落均在香港國際機場，航程為1.5小時。兩校畢業生將於空中進行畢業儀式，包括由兩校校長及主禮嘉賓致辭、頒發畢業證書、畢業生代表致詞及畢業生合唱；同時畢業生亦會在機上進行畢業感受分享、感恩儀式、回憶校園點滴等活動。

由專人帶領登機及離開場機

至於出入境程序，屆時會安排學生10人一組，由機場保安及職員帶領過關，通過海關及入境處後，會由保安及職員帶領往登機門上機，空中服務員會如常作安全示範。航班抵港降落後，會安排學生與其他旅客分開通道，前往抵港大堂。

校方表示，為保障學生健康和安全，「夢飛翔畢業禮」將會採取一系列的防疫措施，包括參與的學校老師及學生都會在上機前，必須接受快速檢測，而校外人士包括旅行社人員亦需打疫苗或接受檢測才可登機；校方於出發前會為學生量度體温，預備消毒濕紙巾備用，在機上所有師生必須全程配戴口罩，不會派發任何食物，只會獲發水一支，但已和承辦商聯絡，在每枝水上印有編號，讓學生識別；航班抵港降落後，會安排學生與其他旅客分開通道，前往抵港大堂。

校長：走出教室以外 切合不同學生學習需要

佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國表示，在21世紀的教育中，學生的全人發展並不能只侷限於課室內及書本上。他們認為走出教室以外，讓學生體驗不同的學習經歷，以多元的學習方式加強學習的趣味，切合不同孩子的學習需要，從而建立孩子的自信心，讓他們各展所長。

兩校透過課程及設施的交互運用，如歷奇課程、天文課程、AI計劃等，讓兩校學生走出校園，建構非一般學習體驗。李玉枝校長介紹時表示，該校重視孩子品格教育，近年透過推展大笑瑜伽及校本歷奇課程，建立孩子正向的價值觀及堅毅的精神；許定國校長亦稱，校方致力推行創科教育，透過校本天文課程及「童擁AI」人工智能計劃，培育新世代孩子所需的4C能力。