新冠疫苗｜單日5萬人打針　開打百日最多　累計150萬人已打一針

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-05 21:54

新冠疫苗接種計劃踏入第100日，今（5日）再多逾5萬人打針，創開打以來高峰，當中3.1萬人打首針，再打破單日接種紀錄，累計150萬人已打至少一針。今日再有2.5萬人預約打針。 政府公布，昨（4日）再有14人打針後不適送院，全部情況穩定，其中4人留院，2人漠視醫生建議自行出院，其餘8人已經出院，暫未知14人的副作用詳情。

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共50,383人接種疫苗，創下開打百日以來的高峰，當中31,383人打第一針，同創單日新高，包括11,869人打科興、19,514人打復必泰；至於打第二針的人則共有1.9萬人，包括5,521人接種科興、13,479人接種復必泰。

累計有逾150萬人已打至少一針，打齊兩針則有109.4萬人，接種總劑量達259.8萬。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

今日再有25,300人預約打第一和第二針，包括9,500人預約接種科興、15,800人預約接種復必泰。

另外，當局繼續不公布打針後送院個院詳情，只透露昨（4日）有14人打針後不適送院，全部人情況穩定，當中4人留院觀察、2人不遵從醫生勸告自行出院，其餘8人已經出院。