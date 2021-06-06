社協：基層青年冀參與實習助搵工　惟人工低唯傾向兼職炒散

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-07 16:45

香港社區組織協會及新青權利關注會就專上教育青年對參與實習計劃問題展開問卷調查。調查發現，有九成以上基層青年希望以實習提高個人競爭力，認為實習能夠增加受聘機會；但有近六成的受訪青年指出，實習人工不高，薪酬是決定是否參與實習的重要因素。 社協建議政府應改革青年發展委員會，訂立全面扶助貧窮青年政策，並強化對基層青年的實習及經濟支援。

調查發現，有九成以上基層青年希望以實習提高個人競爭力，認為實習能夠增加受聘機會，但亦有近六成的受訪青年指出，實習薪酬亦是決定是否參與實習的重要因素。（黃穎津攝）

香港社區組織協會及新青權利關注會在2020年4月至8月期間，就專上教育青年對參與實習計劃問題，以網上及Whatsapp問卷調查形式，訪問76名年齡介乎於17至25歲就讀專上教育的基層青年。

六成基層青年需半工讀 實習人工低寧做兼職幫補家計

調查結果顯示，約八成（78.9%）受訪青年正申領專上教育學生資助及借貸計劃，六成（60.5%）受訪者表示需要工作供養自己，三成半（35.5%）受訪者表示需要供養家人，反映基層青年除要應付學業外，亦需於課餘時間工作以維持生計。

香港社區組織協會幹事王智源指出，此情況變相削弱基層青年增加個人競爭力的機會，讓他們較難在畢業後於就職市場找到相關工作。（黃穎津攝）

實習期每月人工平均企4000多元

調查亦顯示，逾九成（96.1%）受訪者均希望參與實習計劃，認為參與實習計劃能夠令個人的履歷更具競爭力，較容易得到知名企業或機構的聘用。但調查指出，參與實習青年每月只能獲得平均四千多元生活津貼，遠低於一般兼職。

近六成（59.3%）受訪青年期望參與實習期間能夠獲得生活津貼， 過半（56.9%）受訪者認為政府沒有為實習計劃提供實習生活津貼，變相加重基層青年應付生活的負擔。 基層青年會更傾向於兼職或「炒散」，以應付日常生活所需。香港社區組織協會幹事王智源指出，此情況變相削弱基層青年增加個人競爭力的機會，讓他們較難在畢業後於就職市場找到相關工作。

組織促政府強化對基層青年的實習及經濟支援

現正就讀樹仁大學社會工作學系一年級的方淑怡稱，在她考入大學後，支援貧窮學生生活的綜援便立即停止，而課程又要求學生進行3次實習，分別為期9週及23週，在一般情況下，實習生不會獲得任何生活津貼，讓方淑怡難以通過實習幫補家計。

有見及此，新青會主席伍嘉龍建議，政府應改革青年發展委員會，訂立全面扶助貧窮青年政策，並強化對基層青年的實習及經濟支援，如設立指定基層青年實習計劃或名額，攜手企業向參與實習計劃青年提供生活津貼等。政府亦可改革綜援制度，涵蓋全職專上院校學生。