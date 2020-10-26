專訪│每周工作逾百句鐘　貪靚社工施麗珊：幫人容易拍拖難

網上搜索施麗珊的相片，發現這些年來她嘗試過不少髮型——黑長直、大波浪、甚至還有空氣瀏海和丸子頭。問起施麗珊，她也毫不否認，說自己是一個貪靚的人，但凡要出門見人，總會花不少心思在自己的造型上，從髮型到服飾再到配色，都是悉心搭配。作為香港社區組織協會幹事的她，若是要參加記者會，她甚至會放棄睡眠，早早起身梳妝打扮，絲毫不怠惰。 試探她是否是「女為悅己者容」？她則耍手擰頭，說自己仍是嫁杏無期，一直同信佛的母親住在一起。雖然有時間打扮自己，但是每周工作超過100個鐘頭，根本不夠時間同人拍拖，「我覺得幫人容易，拍拖好難」，仍然保持形容亦因為「社工是需要形象的，你是一個model，你出去見街坊，對方會看你這個人是不是樂觀、是不是尊重自己，對待生活是不是比較正面！」

社工的工作繁瑣，除了落區見街坊，更要長時間處理書面文件，向不同部門起草不同的建議書等等，施麗珊常常是「有開工無放工」，每日常常只能睡4、5句鐘。計一計每周的工作量，結果令她都驚訝——平均一日要接過百個電話，每個星期工作時間有100個鐘頭，一個月要見過千人，當中不少都是需要長期跟的個案。

私下裡喜歡打扮 犧牲睡眠也要執靚自己

高強度的工作容易使人憔悴，但是若是翻查施麗珊的相片，卻從來看不到疲倦的神色。服帖的頭髮、淡淡的妝容、精心的配飾——施姑娘貪靚是個不難發現的秘密。施麗珊自己也不否認，自己的確喜歡打扮，私下喜歡穿著「one piece（連身裙）」，亦會花不少時間打理自己的形象。她所在的香港社區組織協會（SOCO）不時召開記者會，往往都需要連夜準備，她都寧可睡少幾個鐘頭，也必定要早起梳洗，絕不允許自己邋邋遢遢出現在別人面前。

疫情期間，不少人倦怠，戴上口罩後便不再化妝，施麗珊卻不是如此。淡妝不改之餘，口罩亦成了新的配飾——粉色的口罩配粉色的牛仔褲，她說這樣比較襯，「我鍾意粉紅色吖嘛，同事朋友出面見到邊度有賣，都會話我知讓我去買，可以襯下啲衫褲。」

施麗珊的工作非常忙，常常每日只能休息4、5個鐘頭。（羅君豪攝）

保持形象傳遞正面的生活態度

問她工作這麼辛苦，為何情願犧牲睡眠也要保持形象，施麗珊十分堅定地說，「社工是需要形象的，你是一個model，你出去見街坊，對方會看你這個人是不是樂觀、是不是尊重自己，對待生活是不是比較正面。」

做社工經常需要去各區「洗樓」，向基層的街坊介紹工作，當中有些是劏房戶、籠屋住戶。施麗珊說經常見到一些基層的老人家過得十分絕望，甚至有「等死」心態，有病都不願意去醫，但亦有一些街坊雖然生活拮据，但永遠將自己的住所、形象保持得乾淨整潔，這些都可以看出一個人的生活態度，「你可以很窮困，但是不能好污搲，可以不要名牌，但一定要企理。所以我提醒自己，你不是一個普通人，你一個社工俾人見到你的生活、做事態度都好緊要。」

施麗珊說雖然工作中自己是一個「多嘢講」的人，但生活中卻較沉默寡言。（羅君豪攝）

遺憾未能多陪病重父親 未結婚因「幫人容易拍拖難」

做街坊的工作，常常很瑣碎，稍不注意就過了下班時間。說起這些，施麗珊語中透露歉意，提及剛過去的中秋節說好陪母親吃飯，但還是忙到晚上9點才回到家中。問她工作之餘會做些什麼，施麗珊卻說自己很少娛樂，早些年會多些時間與家人朋友吃飯，近些年則都用在看中醫會調理身體上了。打趣問她有沒有遇到自己的「真命天子」，她急急耍手擰頭，「無家庭，得阿媽咋。」

施麗珊說雖然工作中自己是一個「多嘢講」的人，但生活中卻較沉默寡言。父親在生時，她「最怕」陪父親飲茶，因為父親總是催促她多放假，問她為何一直不結婚。言及此處，她顯得有些遺憾，憶說十年前父親突然患病，從發病到離世只有短短一個月，而自己忙於工作，少了時間陪伴，「其實爸爸係好需要人陪的，佢得病時也講過，問我做咩總是咁忙……」

施麗珊說，工作忙碌是一方面，另外她也沒有將結婚當成一定要做的事情，雖然每日和不同的人打交道，她卻說自己不容易和人建立關係，更曾被指「緊張街坊多過緊張戀人」，她嘆道，「幫人容易拍拖難」。問她喜歡什麼樣的男士，她提及的不是外貌、家世，而是「關心社會和時事」，她說：「唔係唔知要同佢傾乜。」