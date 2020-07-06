中國文化研究院擬變教育平台　150萬元暑期推免費網讀、通識資源

新冠肺炎致全港停課數月，本來緊湊的高中課程時間更緊張。中國文化研究院院長葉偉儀透露，為加強支援學界，研究院未來將由文化網頁，發展成教育平台，下學年將花約150萬元推出多個免費項目，包括將停課期間開展的DSE通識科網上溫習計劃延續及擴大。

中國文化研究院院長葉偉儀表示，將向學校提供通識科虛擬學習套裝，內附教材及兩幅VR眼鏡。（鄧穎琳攝）

團結香港基金成員機構中國文化研究院院長葉偉儀透露，將推出「暑期網上閱讀溫習計劃」，以圖文影片助高中生鞏固通識科所學，另設簡單版本供初中生預習。涉及單元將由原來的「現代中國」，擴至「全球化」、「公共衛生」等合共四大單元，料最多可讓150間中學免費參與。

透過VR眼鏡讓學生親歷北京、廣東等地

疫情下不便外遊，研究院吸納前線教師建議，邀請北京、廣東、廣西及上海當地人在疫情期間，拍攝「衣食住行」的360度相片，讓學生透過VR眼鏡，打破地理限制「親歷其境」，觀察內地最真實的面貌，了解高中通識課程中「現代中國」單元的城鄉差異。另設虛擬展覽館，以類似熱門遊戲「動物之森」形式，建立虛擬國民生活展覽館，希望提高學生學習意欲。

研究院邀請北京、廣東、廣西及上海當地人在疫情期間，拍攝「衣食住行」的360度相片，讓學生透過VR眼鏡，打破地理限制「親歷其境」，觀察內地城市的真實面貌。（鄧穎琳攝）

通識科以外，研究院參考2019年在10間學校試行的經驗，在下學年正式開始「中國歷史文化推廣計劃」，免費支援逾百間中小學舉行類似「英語日」、「數學日」的「文化日」。葉偉儀說，去年以中國節目為主，新學年會為學校提供更多元化選擇，主題包括古代天文曆法、二十四節氣、抗日戰爭與香港淪陷，以及中國古代科學等。

網讀平台以科舉、九品官制計分 「狀元」可在現實一決高下

此外，研究院計劃今年10月起，免費提供網上閱讀平台「篇篇流螢」供最多200間中小學使用，平台會按高小、初中及高中的程度，為學生編排貼合一般學校課程程度的中史或通識文章，平台會計算完成閱讀及選擇題的學生成績，以科舉制、明清九品官制顯示，讓學生有機會在平台內「問鼎狀元」。

活動另設線下活動，讓「狀元」在現實中一決高下，參加類似90年代無線電視推出的中國歷史地理常識電視問答節目《江山如此多FUN》，以及文化工作坊等。

​「中國歷史文化推廣計劃」及「篇篇流螢」兩計劃分別已有接近80間學校報名參與，計劃將在本月中截止，有興趣學校可聯絡研究院了解及報名。