昂船洲大火｜區議員一晚收逾600宗　查詢批多個政府部門反應緩慢

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-06 19:53

日前青衣南對開昂船洲躉船三級大火，不明異味的濃煙傳遍西九龍、荃灣、葵涌、青衣一帶。多名區議員表示，當晚在各平台共收到超過600宗查詢，約150宗求助電話，並批評政府部門就處理大火反應緩慢，並促請政府有關部門應改善工作流程及提高公眾通報機制效率。

多名區議員批評政府部門就處理大火反應緩慢，並促請政府有關部門應改善工作流程及提高公眾通報機制效率。 （黃舒慧攝）

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議員一晚接600宗查詢 150宗求助電話

油尖旺區議員李傲然稱，各區區議員在大火當晚於各平台共收到超過600宗查詢，約150宗求助電話。葵青區區議員郭子健亦指，葵涌和青衣多個屋苑都因濃煙而導致警鐘誤鳴，不少區內居民誤以為有火警發生而到街上暫避，甚至報警求助。

▼昂船洲貨船三級火現場▼

批政府反應緩慢 環保署無主動公布空氣監察超標

葵青區區議員張文龍、蔡雅文，以及深水埗區議員黃傑朗批評多個政府部門在處理大火引發的一系列事故上反應緩慢。張文龍指，環保署在是次事件中角色被動，沒有就各區固定空氣監察站中pm2.5及pm10超標多倍的情況作出任何提醒或警告。蔡雅文稱，濃煙令多名市民因誤以為有火警發生而到街上暫避，變相令他們吸入更多污染物，影響市民健康。

蔡雅文續指，消防處當日除需要灌救起火貨船，同時也要應付20多宗西九龍一帶疑似火警報告，反映政府和市民之間久缺有效溝通渠道，以致引起恐慌。黃傑朗表示，民政處在事件中應承擔更重要的角色，如透過不同渠道支援區內居民及向公眾發放訊息。民政處地區應變機制亦應納入海上火災及氣體洩漏等情況，補足在是次事件中發現的漏洞。

油尖旺區議員李傲然（右）稱，各區區議員當晚在各平台共收到超過600宗查詢，約150宗求助電話。（黃舒慧攝）

促請政府交代事件 改善緊急應變機制

葵青區區議員韓俊賢稱，過去亦曾發生類似事件，如2020年3月青強街倉庫火警，葵青區多個地點均有市民報稱疑似發生火警，但當局似乎未有汲取過往經驗。李傲然亦稱，火警發生至今，政府有關部門尚未對火警所引發的公共衛生事件及所暴露的政策漏洞作出回應。區議員促請政府應盡快向公眾交代事件，如貨船上所運載的貨物及可能釋出的污染物，並對各地區緊急應變機制作出改善，確保公眾知情權。

▼受濃煙影響的居民撤離▼

▼多區受到起火貨船濃煙波及▼