昂船洲大火｜葵涌9歲柴犬吸「毒煙」嘔泡　媽情急下用這招救一命

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-06-03 15:58

昨日（6月2日）昂船洲躉船三級火，一艘載有約2,000噸金屬廢料的貨船起火，焚燒近15小時至今早大致被救熄。香港多區受到濃煙影響，不少市民表示感到刺鼻、不適，更有不少寵主反映家中愛寵一度不適、嘔吐。 葵涌有狗主飼養的柴犬感到不適口吐白泡，深水埗區議會主席楊彧亦指，有街坊家中的貓咪出現嘔吐的情況。

昨夜昂船洲躉船三級火，冒出大量濃煙，多區有市民感到不適。（資料圖片 / 余睿菁攝）

居住在葵涌的狗主葉小姐接受《香港01》訪問表示，昨晚原本是全屋關窗，並開了分體式冷氣，至晚上9點許，開始聞到異味，她打開露台發現屋外大煙，非常刺鼻。隨即回到室內戴上口罩，並開空氣清新機。約20分鐘後，家中9歲柴犬感到不適嘔吐，懷疑受到大火釋放的污染物影響，「嘔吐物白色帶泡沫，狗狗對上一次嘔已經係幾年前。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於街上空氣污非常嚴重，所以葉小姐沒有馬上帶狗狗外出看獸醫，只好用一個小方法幫助牠，「我同狗狗就喺梳化休息，我一路觀察佢，呼吸正常。」至凌晨12時多，污染情況有好轉，狗狗亦沒有大礙。

深水埗區議會主席楊彧受訪時亦指出，昨晚收到街坊反映，家中的貓咪出現嘔吐的情況，至風向改變污染物減少才見好轉。

▼▼同場加映：有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......▼▼

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▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

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