昂船洲大火｜內地管理公司首開腔：廢鋼裝貨時「自燃」　會減污染

撰文： 陳晶琦 梁祖饒 最後更新日期： 2021-06-03 15:47

昂船洲附近海面一艘載有3,000噸金屬廢料的貨船昨（2日）下午5時許起火，大量濃煙毒霧籠罩西九龍，深水埗、青衣等多區。翻查資料，涉事貨船「AFFULENT OCEAN」由山東的「威海運昊國際船舶」管理。 負責人李紅軍接受《香港01》電話訪問，稱船隻由廣州南沙「空船」來港，將廢鋼運上船期間「自燃」，未知起火原因，並指相關廢料價值不高，會按規則減少污染。

▼昂船洲貨船三級火現場▼

內地管理公司：未起航就『自燃』

翻查肇事起火的船隻資料，該貨船擁有人為在港註冊的「香港潤洋船務有限公司」，董事為鄭仕南及廖衛光，兩人均以內地身份證登記，同樣報稱居住在深圳南山區。

山東的「威海遠昊國際船舶管理有限公司」，則管理船隻日常業務，執行董事兼總經理為李紅軍。他接受《香港01》電話訪問，承認負責管理起火船隻。

「這條船沒開航，裝貨期間這個貨產生『自燃』的。從（廣州）南沙到香港是空船去的，這個貨是香港裝船，沒裝完就產生了『自燃』。」李紅軍說，船上的是「廢鋼」，相信價值不高。該船原計劃前往越南。

▼多區受到起火貨船濃煙波及▼

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會「減少損失、減少污染」

李紅軍形容，香港發貨的公司屬「全球代理」，着記者直接聯絡該公司進一步了解詳情，但不清楚發貨公司名稱。李又指，得悉船隻起火造成大量濃煙影響香港水域，表示會按照法規「減少損失、減少污染，保障好人民的安全」。

翻查資料，內地上市公司「深圳市蛇口船務」透過另一香港註冊公司，持有起火貨船的「香港潤洋船務」。兩間公司董事均有鄭仕南及廖衛光兩人名字，記者嘗試聯絡兩名公司董事，惟未有人接聽。

▼受濃煙影響的居民撤離▼

根據MarineTaffic網站顯示，涉事船隻「AFFULENT OCEAN」於上月31日中午12時43由南沙出發，至同日晚上10時43分抵達香港水域，並停泊香港兩日後於周三（3日）下午5時26分起火。消防處指，船上載有3000噸廢料，意外發生時有22名船員已全部撤離。

「AFFULENT OCEAN」於巴拿馬註冊，前身名稱為「WOODY ACE」，船身長約100米。