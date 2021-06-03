昂船洲大火｜毒霧來襲戴外科口罩未必有用　一招阻隔有毒氣體入屋

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-03 13:34

昂船洲三級火，經過15小時灌救，今（3日）上午8時20分大致被救熄。據了解船上載的主要是廢鐵，但仍有各類易燃廢物，起火原因正在調查。大量濃煙席捲半空，煙霧籠罩西九龍，深水埗、青衣等多區居民毒霧襲屋，消防處建議市民暫時關閉門窗。 環團教路可以開冷氣保持空氣流通，與關窗原理一樣，建議關閉鮮風口「唔俾室外有毒氣體抽入嚟。」 醫生指出一般外科口罩未必有用，無助於阻隔微細懸浮粒子（PM2.5），至少要佩戴N95口罩，但焗促不宜長時間使用。事後亦宜盡快清洗冷氣機隔塵網，以免滋生細菌。

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一艘由南沙出發往越南、載有2000噸金屬廢料的躉船，昨（2日）傍晚5時許起火，火警升至三級。西九龍大批近岸居民受煙霧和氣味影響，呼吸系統科專科醫生黃敬恩指出，任何人都可能受到火警中氣體影響，有心臟病及腦血管疾病的市民要留意懸浮粒子可進入而影響腦部及心臟；哮喘患者亦要留意。事實上香港有4至7成市民受鼻敏感、氣管敏感困擾，容易受微粒影響而咳嗽，出現「抖唔到氣」的現象。至於孕婦，要留意氣體及懸浮粒子可能影響胎兒氧氣供應。刺激氣體亦可能令一般市民出現流眼水、流鼻水、咳嗽等情況。

根據環保署數據，深水埗區的可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）濃度於昨晚飈升。黃醫生指出一般外科口罩無助於阻隔微細懸浮粒子（PM2.5），至少要佩戴N95口罩，但焗促不宜長時間使用。有長期病患市民這段時間宜減少外出，盡快清洗冷氣機隔塵網，以免滋生細菌。

▼▼濃煙襲多區 刺鼻煙霧今早始消散▼▼

消防處建議市民暫時關閉門窗，健康空氣行動政策倡議主任賴嘉梨教路可以開冷氣保持空氣流通，與關窗原理一樣，建議關閉鮮風口「唔俾室外有毒氣體抽入嚟。」雖然暫時未知金屬廢料種類，但相信帶有易燃塑膠物品來會造成大火，而焚燒金屬、有聚氯乙烯（PVC）的塑膠會產生帶有致癌「二噁英」，長遠造成皮膚問題、影響分泌系統。