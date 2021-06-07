打工仔午飯時段湧荃灣愉景新城強制檢測　市民憂變種病毒考慮打針

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-07 16:40

本港新冠肺炎疫情持續，天水圍一名17歲少女確診變種病毒，其胞姊應於今日（7日）正式確診，她報稱曾於5月23日及29日到訪多個商場及食肆，包括K11 Musea、西九龍中心、如心廣場、南豐紗廠等。 荃灣愉景新城今日設有流動採樣檢測站，不少打工仔趁午飯時段檢測。有在南豐紗廠工作的市民指出，由於未掌握患者在紗廠的行蹤，大家更有需要檢測，以盡快截斷傳播鏈，亦有市民因社區出現變種病毒，會考慮接種疫苗，保障身體健康。

在南豐紗廠任職推廣員的林先生表示，上月29日當日沒有當值，但響應公司及政府呼籲前來檢測，求個安心，他指暫時未掌握少女在紗廠內逗留多久，及去過甚麼商店，因此市民更有需要立即檢測，盡快截斷傳播鏈。林先生又指，不太擔心本港出現變種病毒，只能做好個人防疫，自己已經預約接種疫苗，「有啲咩都盡量做啦」。

在南豐紗廠工作的鍾女士指出，只知曾有患者到訪紗廠，不清楚有否入個舖頭，「依家都唔知點算呀，所以依家做咗檢測先啦」，她指出現變種病毒後自己要加小心和謹慎，會考慮接種疫苗防疫，認為「有得打就要盡快打啦」。

陳小姐本身在南豐紗廠工作，她指患者四圍遊走其實「避無可避」，惟有做足疫措施，由於自己工作時全程有戴口罩，所以不擔心，她會計劃接種疫苗，相信對身體會有保障。

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