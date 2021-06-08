環保園舊廚餘廠地再招標　環保署擬引入食碎屑動物試驗處理雞糞

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

環保署計劃使用食碎屑動物如黑水虻，以生物轉化技術處理雞農場有機廢物，今年初就服務合約招標，預計本月展開，惟至今未有最新消息。 據了解，署方要求中標者每日處理約10公噸雞糞，並劃出屯門環保園舊廚餘廠約一半用地，在合約期內免租使用。有份投標的初創公司認為，當局要求的處理量不算多，但相信先導計劃證明技術可行後，日後可推廣至更多範疇。另有公司則指，即使感興趣，但未曾嘗試處理雞糞，無法精準了解過程而放棄投標。

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今年2月發表的《香港資源循環藍圖2035》已預吿，政府計劃引入創新的生物技術處理有機廢物，例如把由雞隻農場產生的有機廢物，轉化成昆蟲蛋白質，用作飼料，將視乎先導計劃成效，把該先進生物技術擴展至處理豬隻農場的有機廢物，以及都市固體廢物中的廚餘。 同月，環保署就「使用食碎屑動物以生物轉化技術處理雞農場有機廢物」的服務合約展開招標，合約為期23個月，4月22日截止，預計6月展開服務。

提供環保園場地免租使用

根據招標文件，環保署為防止本地農場禽流感及非洲豬瘟等，現時收集的禽畜糞便，需要運往堆填區處理，以雞糞為例，平均每日收集約35公噸，故當局希望利用食碎屑動物、以環保方式處理。在該服務合約下，政府要求每日須處理約10公噸雞農場有機廢物，生產可在市場銷售的回收產品，並安排另一承辦商每日收集及運送廢料。

署方又指定環保園一幅逾9.1萬平方呎（約0.85公頃）的地段，即舊廚餘廠「華南再生資源（中山）有限公司」用地，將其中約一半範圍，提供予是次項目使用。由於原址建築物仍保留，中標者將毋須另建廠房，期間可免租使用。至於餘下的半幅用地，則會預留予今年中展開的另一項目使用。

投標者先於大灣區設黑水虻生產線

有份投標的庫基科技有限公司，主要利用黑水虻處理有機廢棄物。創辦人余廣滔研究黑水虻4、5年，認為每日處理10公噸雞糞，數量不多，但相信透過實際經驗證明可行，日後可進一步推展。

該公司在本港沒有廠房，但其技術已在內地合作夥伴的廠房中採用，曾每日處理100公噸雞糞。余說，處理量可因應需求調節，每日處理300公噸（即等同有機資源回收中心第二期處理量）也不成問題，「項目規模越大，越有規模效應，才令成本下降」，過程中產生的飼料及有機肥料，即幼蟲及蟲糞，計劃大部分出口到內地或海外市場。

庫基科技亦有多線投資，今年內將在大灣區建立生產線。余廣滔說，目前大部分政府採用「厭氧消化」技術處理廚餘，將黑水虻投放於工業級應用未算普遍，需配合全環控系統，避免黑水虻受濕度、溫度等影響，處理效果才最高，質量才穩定。

他坦言，在港建廠面對覓地及原料供應問題，知悉政府招標後，希望作為香港公司盡社會責任，處理部分或被棄置堆填區的廚餘，也相信這門生意可持續發展。

港養殖場：截標前無法先行試驗處理雞糞

至於本港黑水虻量產養殖場「川上生物科技」，雖然對項目同樣有興趣，但過去未曾利用黑水虻處理雞糞，署方也未能提供樣本試驗。公司董事陳嘉銘坦言「完全無法觸碰，靠署方提供影片才見到雞糞，根本不知道與處理廚餘有否差別」。

他解釋，利用生物轉化技術處理雞糞，事前要做不少功夫，包括為雞糞進行化學分析，精準了解過程，即使外地成功做到，但雞場飼料或有差異，未能掌握本港雞糞成分差別，無奈下最終放棄投標。

環保署仍在審核投標文件

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，政府常用較成熟的技術處理垃圾，例如焚化，黑水虻相對應用規模不大，但當有關技術有成績，處理廚餘的方式「不應把所有雞蛋放入一個籃子」。他說，政府不再墨守成規是好事，日後試行證明可行，可以擴大規模。

環保署回覆《香港01》查詢時表示，招標文件提及的食碎屑動物，是通過消耗碎屑（即分解動植物的部分及排泄物）來獲取營養的生物，常見種類有蟻類、倍足類、甲蟲類、蝸牛、蚯蚓等，黑水虻是其中一種。

發言人表示，已根據租約條款安排保留舊廚餘廠地段主要建築物供項目使用，招標文件亦列明承辦商可免費使用相關地方的建築物，每天須處理約10公噸雞農場有機廢物，合約內沒有處理其他有機廢物類別的要求。署方現正按既定程序審核相關投標文件，未能提供其他有關招標的具體資料。