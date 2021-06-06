高污染氣流襲港　環保署料多區下午達嚴重水平　要等落雨才改善

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-06 14:48

天空灰濛濛，空氣質素差令人窒息。今日（６日）正午所有一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數已達「高」至「甚高」的水平。環保署指輕微至和緩偏北風，不利污染物擴散，料下午的空氣質素健康指數更會爆標準至「嚴重」水平，而一道廣闊低壓槽會在隨後數日帶來不穩定天氣，環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。 天文台預測，由本周一起連續9日都有雨。下周一（14日）的端午節則只有短暫時間有陽光，局部地區更會有雷暴。

微風不利污染物擴散，環保署所有監測站錄得「高」至「甚高」健康風險級別。（資料圖片）

環保署表示，受一股高污染背景氣流影響，自昨日（5日）起錄得較正常為高的空氣污染水平。下午一時，環保署所有監測站錄得「高」至「甚高」健康風險級別，水平達7至9。

中午一時，多個地區空氣質素健康指數都達甚高水平。(環保署截圖)

環保署指，由於今明天氣大致天晴及吹微風。微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成，因些預料下午更會爆標準至「嚴重」水平。

明起有驟雨 環保署料空氣質素會有所改善

天文台預料未來九日都會下雨，但環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

根據天文台預測，一道廣闊低壓槽會在隨後的九日都帶來不穩定天氣，由明日起開始會有驟雨，至下周一的端午節更加會有局部地區出現雷暴，而氣溫維持在27至32度，十分炎熱。不過，環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者 盡量避免體力消耗及戶外活動

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市⺠應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。