強制檢測學校｜13校爆上呼吸道感染或流感　須最遲周三接受檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-08 00:12

新冠肺炎疫情未完，政府今日（7日）表示，有13間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於疾病與新冠病毒相似，故相關學校被納入強制檢測公告，包括荃灣石圍角邨中華基督教會福幼第二幼稚園、鴨脷洲啟思幼稚園等。師生等需於本周三（9日）或之前前往檢測，或最遲本周五（11日）交回樣本瓶。按衞生署之前公布，上榜學校及指明班級須停課五日。

任何在5月25日至6月7日期間，曾身處下列地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月9日（本周三）或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月11日或之前交回樣本收集瓶。

(1) 荃灣石圍角邨中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園

(2) 鴨脷洲啟思幼稚園 (深灣軒)

(3) 沙田偉華中心平安福音堂幼稚園

(4) 柴灣循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園

(5) 將軍澳東華三院力勤幼稚園

(6) 粉嶺神召會幼稚園

(7) 大埔香港教育大學幼兒發展中心(只包括幼稚園部)

(8) 粉嶺九龍城浸信會嘉福幼稚園

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此外，在5月25日至6月7日期間，於以下學校就讀指明年級的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月9日或之前接受檢測。

(1) 元朗佛教陳榮根紀念學校二年級

(2) 深水埗寶血會嘉靈學校一年級

(3) 沙田火炭培基小學一年級

(4) 觀塘官立小學(秀明道)一年級

(5) 鴨脷洲海怡寶血小學二年級