新巴城巴齊停員工退休免費乘車　聯席工會批變相由政府補貼

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-08 13:19

九巴早於今年3月為年滿65歲退休員工更換退休證，其後只會承擔員工2元的車資。新巴、城巴也會在7月1日起也會停用退休證，改為每月根據退休員工的個人八達通支出作出補貼。職工盟屬下的陸路客運工會聯席批評安排，斥巴士公司大玩財技，只支付2元車資，卻收政府的乘車優惠補貼，做法不合理。 工聯會屬下的汽車交通運輸業總工會新世界巴士工會則指，資方向工會稱會「新證換舊證」，新證生效後舊證才會失效，而換證費用亦會由資方承擔。

新世界第一巴士公司職工會會長林錦標（前排左三）不滿措施，斥巴士公司未有與工會溝通。（麥凱茵攝）

九巴今年3月起為年滿65歲退休員工更換退休證，並發放有自動增值功能的個人八達通，即只會承擔員工2元的車資。新巴、城巴也仿效措施，發通告要求退休員工在7月1日申請個人八達通，其後退休員工可在每月16日領回已支出的車資。

在長者公共交通票價優惠計劃下，巴士可以透過八達通變相獲政府退回票價與2元之間的差額。

新巴、城巴發通告要求退休員工在7月1日申請個人八達通，並會取消退休證。（麥凱茵攝）

陸路客運工會聯席批評安排，斥巴士公司大玩財技，將原有由巴士公司支出費用，改為由納稅人埋單，要求運輸及房屋局回應，又會向全港市民發放問卷，了解對巴士公司更改政策的看法。

職工盟屬下的城巴有限公司職工會理事長許漢傑說：「到底每個月16號去邊攞錢都未知，點解要退休員工去墊支住先呢？」新世界第一巴士公司職工會會長林錦標也認為，措施不便，要求新巴、城巴盡快與工會開會，「溝通、溝通，而家得個溝。」

不過，據工聯會屬下的汽車交通運輸業總工會新世界巴士工會表示，資方昨晚(7日)已聯絡他們，並指答允「一證換一證」，准許舊證換新證後，新證才會失效，而換證費100元亦會由資方承擔。