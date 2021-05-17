新巴城巴管理層首認研兩巴合併　統一票價或致部分票價大增成障礙

撰文： 鄭啟源 最後更新日期： 2021-05-17 08:00

匯達交通去年8月斥資32億元，從新創建集團手上，收購新、城兩巴業務，面對突如其來的第四波疫情，經營環境持續嚴峻。匯達交通副主席鍾澤文接受《香港01》等傳媒訪問時指，管理團隊現正研究各種開源、節流方案，他更首度公開承認，研究方向包括將新巴、城巴專營權合併。 鍾強調，兩巴合併的研究只在初步階段，要具體評估實際效益是否利多於弊，而工作亦複雜，需要相當長時間。目前新、城兩巴專營權有不同票價，一旦合併專營權就要統一票價，無可避免令部份票價偏低的港島路線大幅加價，也是一個難題。同時更換巴士塗裝及制服，亦涉及額外成本，「每使一蚊都要好謹慎」，鍾強調必須小心研究是否值得做。

▼城巴新車設備▼

目前新巴及城巴合共以3個專營權在港經營，城巴專營權一主要負責港島及過海巴士路線；城巴專營權二，主力為機場及北大嶼山相關路線；而新巴則屬另一獨立專營權。兩巴有各自車隊及前線團隊，3個專營權有各自帳目，票價調整亦需各自提出申請，當局分開審批。

鍾澤文說，即使獲批加價，預料兩巴經營存在挑戰，過去比較賺錢的機場及陸路口岸路線客量，受疫情影響，客量跌4成，致收入減少約六成，難再補貼其他路線營運；港鐵亦一直蠶食巴士市場，東鐵線過海段預計明年首季通車，兩巴將受直接衝擊，餘下較賺錢的紅隧過海線客量，尤其中環、金鐘、灣仔一帶的上班族市場會被吸走。參考南港島線通車時情況，當時就有路線客量跌幅達七成。

雖然明年1月2日兩巴會再加價3.2%，鍾指，除非客量能快速反彈，否則不排除要再加價。但他說，兩巴並非單靠加價解決營運問題，必須研究各種開源、節流方案。

【鍾澤文專訪其他內容︰】

新巴城巴高層炮轟巴士票價機制欠透明 倡以客觀數據每年調整票價

首認研究兩巴合併 需時了解方案成本及是否值得

鍾澤文承認，其中一個節流方案是研究合併新、城兩巴，整合各專營權的可行性。由於相關方案複雜，必須透過深入研究，才能了解方案能否可令營運更具效率，及是否值得。

他解釋，合併專營權也會產生額外成本，如要統一兩巴車隊制服、統一兩巴巴士車身塗裝，已所費不菲，「一架巴士要重新噴油要幾萬蚊，兩巴加埋已經1,700架車要處理；講到制服，就算要其中一間巴士公司，改穿另一間公司的制服，每名車長都要幾套制服，都係唔細嘅成本。要好小心睇，額外成本未必比慳嘅成本低」。

新巴、城巴票價不一 若統一票價將有大爭議

鍾澤文續指，一旦合併專營權，亦有統一票價的難題。他說，新巴及城巴有兩套不同票價，城巴因多年未有加價，在港島區的路線票價普遍較低，一旦要兩巴統一票價，若採用較低的一套，即新巴要減價，在現時營運狀況下，將更難營運，不太可行；若跟隨新巴的票價，就變成個別城巴港島路線要大幅加價；即使採用中間方案，則會產生個別地區加價，補貼其他地區的不良觀感。

鍾以南區的巴士線為例，目前城巴72號線，來往銅鑼灣至華貴邨每程收5.5元；新巴38號線路程雖較遠，來往北角至置富花園，但行車路線大致相似，現時收7.8元。若然統一票價，估計難以訂出各方接受的票價水平，「情況好似兩鐵合併咁，有啲票價問題到而家都未解決到」。他又承認，合併的研究需時，絕非短時間能有結果，但拒評論是否曾就方案向政府「摸底」。

同時研其他開源、節流方案

鍾續說，兩巴會同時研究有否其他方法，能達到與合併相似效果，包括計劃向政府申請增加兩巴之間的車輛及人手互相調動的彈性，令兩巴能共用部分人手及車輛，「減少限制後，巴士可以更靈活調配，對乘客都有好大得益」。至於開源方面，兩巴會繼續競投新巴士線，希望能在古洞、洪水橋等新發展區分一杯羹。