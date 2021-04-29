新世界鄭志剛「藝術look」現身　親解K11 Musea獨特氣味

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-29 17:20

北角皇都戲院的保育項目近月在動工修復前舉辦導賞團，讓市民參觀。負責活化項目的新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，今天（29日）出席團結香港基金論壇時指，皇都的歷史就有如一個人的故事，希望傳承有關的文化基石，強調人文歷史價值可代代相傳。他指香港「東方荷里活」之稱的電影文化軟實力尚未完結，未來計劃在番禺開辦學校，強調音樂及戲劇並重，更要加入科技的元素，「同時刺激左右腦」。 鄭志剛旗下的K11 Musea商場融入藝術元素，開業至今獲空前成功。他表示，該商場的受眾是千禧一代，有70%都是年輕人，不是追求物質，而是追求知識、價值觀及精神方面的價值，認為此商場在藝術、文化的投入剛好配合到他們的需求。他相信將藝術文化融入商業的模式未來大有可為，指本港在這方面本身發展不多，如果不懂創造這「虛擬貨幣」，就會落後於他人。

鄭志則與陳智思在論壇的座談會上討論本港藝文產業應如何發展。（論壇直播截圖）

鄭志剛在團結香港基金舉辦的「團結卓爾論壇」上，與行政會議召集人陳智思大談藝術文化，他出場時滿面鬍鬚，笑言自己在疫情之下，刻意保留「藝術look」。提到有關藝術文化的工作，鄭指自己從事藝術文化等工作十多年，形容最初很辛酸，因為別人抗拒，認為藝術不需要共融，與社會沒關係。

鄭志剛強調，藝術文化本是軟實力，亦是一種語言，是每個人生活的一部分，亦是身份認同、歸屬感。他指，自己當時處理保育皇都戲院時，發現不少內容均沒有文獻記載，令傳承文化及歸屬感很困難。他指，上一代人強調物質資產，但不明白文化藝術都是精神資產，但其實藝術亦可在品牌化後，生出Art Basel、雙年展等產業，強調部分人是基於不認識才會如此抗拒，但認為藝術文化其實很有力，故文化創意產業，可作為經濟發展的力量。他認為，本港如果不懂得創造這「虛擬貨幣」時，就會落後於他人。

鄭志剛親挑選K11招牌氣味

鄭志剛指，自己在十多年前的工作，是要突破思維，將新的價值加入商業。對於藝術，他指人與生俱來會欣賞、創造，就算年輕人「打卡」亦講究美學，是「創造」的一部分，而即使買一杯咖啡到公園看藝術品，強調文化藝術亦是生活的一部分。

鄭志剛不諱言，K11的品牌相當成功，未來增設24個商場，亦包括內地的長三角、大灣區，屆時將擁有38個K11商場，他期望屆時K11將變成文化、藝術品牌。他又在席間透露，K11商場播放的音樂歌單，以至旗下商場招牌的「焦糖」氣味，原來都由他親自挑選。