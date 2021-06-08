政府撤回申設勞工處首席主任以推法定產假　消息：不夠支持票數

撰文： 王潔恩 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-08 18:44

政府早前建議，在勞工處開設一個為期三年的首席勞工事務主任編外職位，以助推法定產假等，年薪192萬元。不過，立法會上月討論有關建議時，有議員批評政府發放產假薪酬的部門架床疊屋，聘請過多人手處理。根據最新資料顯示，政府今日（8日）突然撤回相關建議，消息指政府未獲立法會足夠票數支持，故不得不撤回。

勞工處解釋，由於有議員希望了解進一步的資料，因此需多些時間審視開設上述職位資料，政府決定暫時撤回該項目，並盡量安排部門內現有人手處理當前有急切需要的工作。

政府早前建議設立首席勞工事務主任職位，以領導新設的「發還產假薪酬科」，實施新產假制度及發還計劃，但今日突然撤回議案。（資料圖片）

年薪192萬元 為期三年

勞工及福利局3月中向立法會提交文件，建議開設一個首席勞工事務主任編外職位，為期三年，以領導新設的「發還產假薪酬科」實施新產假制度及發還計劃、協助擬定及執行在取消強積金對沖安排下向僱主發放政府資助的運作安排等。按薪級中點估計的年薪值計算，該職位所需增加的年薪開支為 1,923,600 元，而每年平均員工開支總額（包括薪金和員工附帶福利開支）則約為2,716,000 元。

曾被立法會議員批評架構臃腫、人手過多

立法會人力事務委員會在5月18日召開會議，討論實施發還產假薪酬計劃，有議員批評「發還產假薪酬科」架構臃腫、人手過多，而且程序過於繁複，民建聯鄭泳舜更批評：「可唔可以叫局長（羅致光）落返地啲。」

根據最新資料顯示，政府今日向立法會發信，指勞工處明白有立法會議員希望得到更多資料，故需要時間預備，以便日後向議員詳細解釋，政府決定撤回相關建議。不過消息指政府考慮在立法會未能獲足夠票數支持，故先行撤回。

勞工處：安排現有人手處理當前急需工作

勞工處表示，政府與議員在溝通過程中，得悉有議員希望了解進一步的資料，為讓政府有多些時間審視開設上述職位的建議並向議員提供資料，政府決定暫時撤回該項目，會在適當時候把這項目再提交立法會考慮。

處方稱，在該職位獲批開設前，勞工處會檢視及按照工作優先次序，進行內部調配，盡量安排部門內現有人手處理當前有急切需要的工作，亦會竭盡所能爭取立法會支持開設該編外職位。

翻查資料，早在今年5月，政府亦突然撤回華英中學重建的立法會撥款申請。