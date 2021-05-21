華英中學重建｜暫遷前文理書院校舍或叫停　2900萬翻新工程恐白費

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-21 19:27

位於何文田的地區名校華英中學原定今年開展重建工作，並於新學年暫時遷往位於新蒲崗景福街的前文理書院（九龍）校舍，惟政府突然撤回相關的立法會撥款申請。據了解，當局早已批出翻新文理書院舊校舍合約，並已展開工程，今日（21日）早上現場視察所見，翻新工程仍在進行中，目前未知會否繼續按照計劃撥給華英中學暫遷。 教育局回覆《香港01》查詢時指，為配合重建工程，需為該校提供臨時校舍，而前文理書院（九龍）的校舍適合用作此用途，翻新費用約2,900萬元。局方又指，會繼續就重建計劃，與學校保持緊密聯繫，並向相關議員解釋細節，以期盡快將撥款申請提交立法會審議。

記者今日（21日）到前文理書院（九龍）校舍視察，翻新工程仍在進行中。（余俊亮攝）

工友：工程已進行了一段時間 未叫停工

前文理書院（九龍）校舍位於新蒲崗景福街，記者今日早上到上址視察，翻新工程仍在進行中。現埸有工友透露，工程已進行了一段時間，近日未聞因撤回撥款申請的安排而被要求停工，相信不影響翻新工程，最終用途則是由政府決定。

原預計華英中學需暫遷入約三年

華英中學重建計劃原待立法會工務小組委員會通過，再到財務委員會申請撥款。計劃為原址重建學校，當局指該校的主樓建於1971年，雖曾受惠於學校改善工程計劃，但仍缺乏某些標準設施。而在重建期間，華英中學會暫時遷往位於新蒲崗景福街的前文理書院（九龍）校舍。該計劃估計所需費用為4.73億元，預計約三年完成。

不過，由於立法會撥款申請突然被抽起，華英中學副校長劉美珠早前表示，會積極與教育局、辦學團體保持溝通，惟目前暫時未能確定學生是否依原定計劃，於新學年到前文理書院（九龍）校舍上課。

教育局：文理書院校舍停用兩年需翻新

教育局回覆查詢時指，為配合華英中學原址重建工程，需為該校提供臨時校舍，而前文理書院（九龍）的校舍適合用作此用途，惟有關校舍有近兩年未有用作學校用途，故有必要進行適切翻新工程，以提供符合衛生和安全的學習環境。翻新工程包括更換部分失修的消防、電力裝置、供水及排水系統、及有故障的空調設備；同時要改建部分課室，以提供特別室作學與教用途，以及安排結構修葺等。總工程項目預算費用約為2,900萬元，由政府承擔。

教育局又指，會繼續就華英中學重建工程計劃與學校保持緊密聯繫，並向相關議員解釋擬議重建工程計劃的細節，以期盡快將撥款申請，重新提交工務小組委員會及財務委員會審議。

翻新費用夠買近146萬罐午餐肉

2,900萬元是甚麼概念？如按建制派最常用的午餐肉罐頭說法，梅林牌大午餐肉（ 397克）每罐19.9元，相當於可買1,457,286罐。而目前未有其他學校需借用校舍，隨時白花費公帑。