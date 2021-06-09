新冠疫苗｜打針基層獲資助1000元　社協指先考慮低收入、居劏房者

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-09 10:56

不少私人企業響應政府「谷針」措施，以各形式的抽獎作為打疫苗誘因。新世界發展日前公布將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000元現金資助，作為「疫苗接種薪金」或「健康諮詢津貼」，共資助500萬元。 香港社區組織協會為與新世界合作的非牟利機構之一，機構副主任施麗珊今日（9日）在港台節目《千禧年代》上指，他們將優先考慮低收入、住劏房的會員，會審查他們的收入及家庭情況。

香港社區組織協會副主任施麗珊認為政府要對基層市民提供更多支援，包括協助提供健康檢查等。（資料圖片）

5000個名額由3間非牟利機構平分

香港社區組織協會副主任施麗珊於節目上指，5000個名額將由3間非牟利機構平分，而香港社區組織協會會優先考慮低收入、住劏房、沒有疫苗假期的會員，並會審查他們的收入、家庭情況、有否工作等，而發展商不會參與審查資格。她指，現時已開放予會員報名，由於機構已有數千名合資格會員，於審查後若有剩餘名額才會公開報名。

不適合打針者實報實銷醫生費

她指，若參加的基層市民於見醫生後發現身體不適合接種疫苗，可以實報實銷方式獲發相關費用；至於已接種疫苗的市民亦可申請。

她指，有想打針的基層市民因未能負擔諮詢醫生費用，亦因沒有疫苗假期而猶豫；亦有人擔心副作用，怕因而未能上班或未能照顧子女，認為政府要對基層市民提供更多支援，包括協助提供身體檢查等。

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