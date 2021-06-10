青年向水炮車擲磚　裁判官堅持判感化　上訴庭覆核後改判勞教中心

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-10 11:35

警方於去年元旦遊行腰斬後，在港島進行清場。期間，一名18歲青年向水炮車擲磚，令水炮車出現8厘米凹痕。青年被捕後，在其背包內搜出打火機和易燃液體等。他承認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪，原被判感化。律政司向原審裁判官覆核不果，早前向上訴庭再提覆核獲批，原審的感化令被撤銷。案件今(9日)處理時，辯方望上訴庭不要判被告勞教中心，以免影響他升讀大專二年級，惟上訴庭考慮控罪嚴重性等因素後，最終決定改判他入勞教中心。

被捕時管有載化學品膠瓶

被告陳業云，18歲，被控於2020年1月1 日在灣仔金聯商業中心外，損壞一部人群管理特別用途車。他亦被控於同日管有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。

上訴庭指感化未能反映案件嚴重性

原審主仼裁判官錢禮判處被告18個月感化令，律政司向原審主仼裁判官提出覆核，但遭拒。律政司上月向上訴庭覆核刑期，上訴庭三名法官認為感化令未能反映案件嚴重性，遂撤銷該判刑，並索取勞教中心、教導所和更生中心報告。

怕影響學業想判更生中心

案件今處理時，辯方律師指報告建議被告入勞教中心和更生中心，被告則想判入更生中心。辯方解釋，被告將於本年9月升讀大專二年級，而判處勞教中心，其刑期一般為3至4個月。若被告被判入勞教中心4個月，或影響他入學。

官稱大專生申請休學

惟法官彭偉昌指，大專生可申請休學；法官張慧玲則指，若被告在勞教中心表現良好，其刑期或少於4個月。三名法官最終考慮控罪嚴重性、被告的更生需要等，遂決定判勞教中心，並日後頒發判辭解釋理據。

案件編號：CAAR5/2021

律政司就多宗示威相關案件申請刑期覆核，大部份均改判拘禁式刑罰。(詳看下圖)