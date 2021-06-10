特定群組9月後仍可打復必泰　消息：供醫管局部份病人覆診時打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-10 13:14

食物及衞生局局長陳肇始昨日（9日）表示，社區疫苗中心在9月底結束運作後，將主要由私家醫生為市民接種科興疫苗，只有特定群組可接種復必泰疫苗。消息指，特定群組為部份醫管局病人，當局將運送復必泰疫苗到醫院或門診，讓他們覆診時打針。

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消息人士透露，特定群組主要為部份醫管局病人，包括長期病患者及新冠肺炎康復者等。當局將運送復必泰疫苗到醫院或門診，讓他們覆診時打針。

政府於4月中公布，復必泰疫苗接種中心只運作至9月底，呼籲市民須於最遲8月底接種第一劑復必泰疫苗。食物及衞生局副局長徐德義上月稱，9月底並非接種死線，屆時或有其他場所可提供復必泰，容後再公布。

陳肇始指29間疫苗接種中心將於9月結束工作，市民一般只可打科興疫苗。（鄭子峰攝）

陳肇始昨日在立法會上表示，若市民在9月或之後接種疫苗，「屆時主要是私家醫生會繼續提供科興疫苗，或者有些特定群組需要接種復必泰才會安排。」至於在9月後會否就接種疫苗收費，陳肇始未有正面回應，僅呼籲市民在免費時應盡快接種疫苗。

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