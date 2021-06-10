綠置居2021｜截止申請前15分鐘　市民趕交表：親自交好運啲

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-10 20:02

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居已在周四（10日）晚上7時截止申請。今次除了會推售鑽石山啟鑽苑、上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。 在申請的最後一天，不少申請者趕及「尾班車」交表。有人在截止時間前的15分鐘，成功「達陣」交表，坦言今天一下班便趕到現場，「親自遞交比較開心⋯同埋可能好運啲呢！」另外，亦有申請者今天特意請假，並在交表前20分鐘，才獲房委會批出得綠表資格證明書，然後立即趕到觀塘綠置居銷售中心遞表。

在截止申請前的最後5秒，多名保安在門外倒數，現場未見有人「衝閘」，保安員最後默默關上大門。

首天已領取表格

貝先生在截止申請前15分鐘交表，他指自己首天已取了表格，但過去一直較忙，故今天一下班便趕到現場交表。被問及為何不選擇網上申請，他直言：「親自遞交比較開心⋯同埋可能好運啲呢！穩陣啲！」

他坦言心儀啟鑽苑，現時一人住在油塘200多呎公屋，為了結婚希望置業，以購買一個較大的單位。

貝先生在15分鐘前成功交表，坦言今天一下班便趕到現場交表。（梁鵬威攝）

20分鐘前才獲綠表資格證明書

任太太最後一天趕到現場交表，坦言自己輪候公屋7年多，20分鐘前才獲得綠表資格證明書，故剛從樂富房委會客務中心取得證書，便馬上趕到觀塘交表。她表示，數天前申請領取證書，當初為怕失去申請機會，很擔心房屋署未能及時處理，「好彩攞到！」

任太太又指，現時一家四口租住沙田區私樓，惟地方較細。他們過去抽過4次居屋，最後仍未能成功置業，「買樓好過租樓，始終買咗係屬於自己。」她指，雖然首選啟鑽苑，但由於青富苑及蝶翠苑售價較平，故倘中籤亦會考慮。

冀為母親轉新環境不再睹物思人 孝順女首次申請綠置居

鄧女士現時與家人居在彩虹邨，過去因要上班，故今日才能到場交表。她表示，過去從未申請過綠置居，因父親已離世，因此希望為母親置業，「唔想佢成日腦海諗返起以前啲嘢，個人好傷。」

她坦言，若成功抽中，希望可買到鑽石山啟鑽苑，因彩虹邨鄰近啟鑽苑，而母親已年老，難以再適應新的社區。不過，她直言因申請人數太多，故只得一半信心抽中。