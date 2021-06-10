Bonaqua月底推港產無招紙樽裝水　網上首發售　回收廠最快9月啟用

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-10 18:57

Bonaqua將推出首批在本港製造的去招紙礦物質水，樽身以100%rPET再造膠料製造，亦減省招紙，以一箱15支在電商渠道發售，成分標籤及條碼將印在箱身。 此外，本港PET膠樽回收率不足1%，政府早前就塑膠飲料容器生產者責任計劃進行公眾諮詢，建議每個膠樽回贈0.1元，多個環團批評金額太低。可口可樂中國有限公司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁華威添認為，回贈水平需要取得平衡，希望產品價格是消費者可負擔，又能達到理想回收水平。

Bonaqua今日啟動品牌重塑計劃，包括包裝設計、減少物料及夥伴合作三大範疇。Bonaqua將推出首批在本港製造的去招紙礦物質水，設計參考「可口可樂」在日本的成功例子，將於6月21日起在太古可口可樂香港e-Shop、HKTVmall、士多Ztore等電商渠道發售。Bonaqua亦推出微氣礦物質水，加入微密氣泡，包裝選用可回收鋁罐。

華威添表示，目標是令Bonaqua 成為全港第一可持續發展的樽裝水品牌，認為包裝越少越好，改變包裝也帶出更好回收信息。他認為，透過改變設計、去除招紙、減少碳足印等，迎合顧客對環保需求，希望日後可擴展至其他銷售點。

華威添認為，透過改變包裝設計、去除招紙、減少碳足印等，更迎合顧客對環保需求。（張浩維攝）

膠樽廠最快9月啟用

原定去年底開始營運、由碧瑤、歐綠保及太古可口可樂在環保園聯營的塑膠回收廠「塑新生」，期望今年9月啟用，主要處理廢棄PET及HDPE塑料（即1號及2號膠），轉化為可達準食品級的rPET薄片及高端rHDPE膠粒，料每年可處理及回收量達3.5萬公噸。塑新生代表麥程輝相信，有助重建市民對回收系統信心，令產品由生產至回收更順暢。他又指，雖然新廠可處理膠樽所有廢料，包括樽身、樽蓋及招紙，但相信「Less waste better」，減少招紙是一大進步。

Bonaqua將聯同碧瑤、香港摩天輪及AIA Vitality公園營運商，展開長期回收合作計劃，確保場內所有飲品容器被妥善循環再用，所有膠樽將由碧瑤運往「塑新生」處理。

可口可樂：回贈水平需取平衡

塑膠飲料容器生產者責任計劃最快明年提交立法會，最快2024年執行。華威添表示，為了提升PET回收率，生產者責任制是重要手段，並曾就計劃與政府交流。他認為，在炎熱天氣下不少市民購買樽裝飲品，希望回贈水平取得平衡，否則影響價格。

「可口可樂」公司在2018 年訂下全球願景「沒有廢棄的世界」(World Without Waste)，目標在2030年之前，實現每使用一個包裝，回收一個產品包裝作循環再用。華威添相信，生產者責任制有助達至公司目標，同時需要公眾教育、重新設計產品包裝、與夥伴合作等配合。