綠置居2021｜暫接獲5萬份申請　超額認購13倍　約14人爭一單位

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 11:59

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居已在周四（10日）晚上7時截止申請。今次除了會推售鑽石山啟鑽苑、上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。 房委會表示，今期暫接獲5萬宗申請，包括「一表兩抽」下的3萬份申請及2萬份網上申請，不過紙本申請仍需要核實申請資格，故最終申請數字仍在點算中。今期綠置居共推售3437伙單位，即暫時超額申請13.5倍。

今期新綠置居項目鑽石山啟鑽苑共推售2,112伙，而重售單位蝶翠苑及青富苑亦有525伙，連計出售租者置其屋計劃屋邨的約800伙回收單位，即今期綠置居合共發售3,437伙。

親身交表數目仍在點算中

房委會指，在簡化申請安排下，約3萬份於居屋2020有效的綠表申請者毋須就今期綠置居重新遞交申請。有關網上申請方面，至今房委會累計收到約2萬份申請。而紙本申請方面，由於綠表申請須經屋邨辦事處初步核實申請資格後才送交房屋署綠置居銷售小組作登記，加上日內仍會收到郵遞申請，因此最後申請數字仍在點算中。今期綠置居預計在7月或8月進行攪珠，房委會屆時會公布最終的申請數字。

不過值得注意是，房委會於居屋2020的申請截止後，仍有公布網上申請及親身交表的累計數目，僅未計截止當日會收到的郵遞申請。

參考資料，首個「綠置居」屋苑位於新蒲崗景泰苑，2016年共收表1.62萬份；2018年推售的長沙灣麗翠苑，亦收到逾4萬份申請表；至於2019年發售的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，共接獲4.8萬份申請。