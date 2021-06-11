中學校長指校內七成接種率不應為唯一指標　倡全日復課看社區情況

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 09:39

政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府明天（11日）起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。教育局局長楊潤雄日前指接種率達七至八成的學校，將有條件恢復全日課堂。 灣仔區校長聯會主席戴德正今日（11日）於港台節目《千禧年代》指，學校接種率不應是全日復課的唯一指標，應看整體社區情況，否則學生外出午膳仍有風險。

政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，政府公布，為鼓勵更多師生及家長打針，將提供三個接種途徑，包括j今日起開放供12歲至15歲青少年預約打針，即最快下周一（14日）端午節開始接種。(資料圖片)

灣仔區校長聯會主席戴德正於節目指，若學校全日復課代表學生需要外出午膳，而大部分學校難在校內提供膳食。他指，校內接種率可以為恢復全日課堂的指標，但不可以是唯一指標，應視乎整體社區情況，否則學生外出午膳仍會有感染風險。

對於政府為12至15歲青少年提供3個途徑打針，包括提供外展服務到校打針，不過接種人數最少300人。戴德正指，有校長擔心300人的數目太多，不過明白運送過程複雜，需要顧及成本效益；相信若學校接種人數即使未達300人，若有達200多人相信可與政府商量。

料初期以集體預約、接送打針為主

他指，因學校即將開始考試，而部份學校會趁暑假裝修，顧及行程安排等，料初期會以集體預約到疫苗中心打針為主。他又指，估計暑假期間仍可安排到校打針，認為學生對學校環境較熟悉，會對他們有好處。他指有家長仍對疫苗有憂率，認為學校應用教育方式呼籲打針，如向學生、家長解說疫苗好處及潛在副作用等，令他們有充足資訊作決定。

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外展打針營運商料外展隊需要約8至10人

康健國際醫療集團營運總監梁國齡於同一節目指，料外展隊需要約8至10人，為現時編制外的人手，估計每間營運機構初期只處理一間學校的外展服務，希望日後可做到「來者不拒」。

他指，於到校打針前，會提早到學校視察環境，包括看學校有否提供照顧不適學生的地方，並要與校方、老師商量等。他指，運輸過程不複雜，會有保溫裝備從疫苗中心取出疫苗運到學校，並會帶備急救藥物等，估計校方不需要特別提供設備。他們曾有外展到私人機構接種疫苗的經驗，認為學校的環境較開放，安排較到辦公室容易。