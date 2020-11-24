新冠肺炎｜書展因疫情取消　霍啟剛盼政府推購書券　助業界度難關

香港出版總會名譽會長、「爭取支援書展參展商專責組」發起人霍啟剛，今（24日）在Facebook評論書展取消一事。他呼籲政府正視業界面臨的困難，並提供適切支援，包括為兩次書展取消參展商已付之籌備開支提供補償，以及與不同持份者溝通，完善書籍網絡銷售平台，並通過推出「購書券」及增加宣傳途徑，鼓勵市民參與今年的「網上書展」。

霍啟剛指自己透過不同渠道向政府爭取支援參展商，一路走來聽到很多同業的勵志故事，在疫情下大家默默耕耘，發起不同類型活動，支持本地作家及出版社數碼化，鼓勵業界發展及善用電子平台，努力推動行業轉型，自強不息的精神令人敬佩。

霍啟剛Facebook專頁。（網上截圖）

但原定以「心靈勵志」為年度主題的書展，幾經波折無奈取消。他認為保障市民的健康是特區政府、貿發局及書展參展商的首要考慮，我們理解因應疫情急劇變化而必須取消今年書展，亦樂見政府撥款4,000萬元資助書商的費用全數保留至明年。

霍啟剛又指，出版業承載一個城市的歷史和文化，期望特區政府重視出版和閱讀對社會的重要性，把握疫情帶來的啟示，制訂長遠文化政策，幫助業界轉型數碼化，並打造文化創意產業的平台，扶持出版業發展。