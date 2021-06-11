哥倫比亞及韓國列高風險地區　下周五生效　未打針返港要隔離21日

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-11 19:20

政府今日（11日）公布，鑑於海外多個地區疫情持續不穩，加上更高傳染力及可能引致更嚴重情況的變異病毒株廣泛傳播，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，決定將哥倫比亞及韓國由C組中風險地區，改為B組高風險地區，下周五（18日）起開始生效。

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所有在登機當日或之前14天曾逗留任何B組指明地區的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。

曾逗留B組指明地區而未完成接種新冠疫苗的相關抵港人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受四次檢測；而已完成疫苗接種的相關抵港人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受三次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

完成疫苗接種是指在抵港前的最少14天前已按相關指引完成接種建議的疫苗劑量，而有關疫苗屬載列於就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表上的疫苗。

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