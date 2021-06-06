港府再改風險區定義　廣州市5區停回港易　深圳兩區部分小區受限

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 01:01

廣州疫情嚴峻，衞生防護中心早前將廣東省列作中風險地區，一律停用回港易，後來遭建制派炮轟，之後政府將中風險地區收窄至確診者所居大廈。直至今日（6日），政府又再改變次安排，指相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，不會細分「小區」內個別屋苑樓宇或期數，當局表明不再視國家衞健委名單為唯一考慮，也會內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案作決定。 政府今晚更新中國內地的中或高風險等級地區，將廣州市的荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區和南沙區納入名單，佔全市11個行政區近半；深圳市內的龍崗區和鹽田區亦有部份區域被劃作中或高風險地區。換言之，在抵港當天及之前14天曾逗留相關地區的香港居民，將不按「回港易」獲豁免強制檢疫入境香港，須接受14天家居檢疫。

港府再修改風險地區定義，相關地區所列範圍將以小區為最小單位，不會細分小區內個別樓數或期數。（資料圖片）

▼回港易計劃暫不適用風險地區名單▼

政府在今晚7時更新中國內地的中或高風險等級地區，將廣州市整個荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區和南沙區納入名單，均位於南方區域，不再如之前只列部分小區為中或高風險。

翻查資料，以廣州市海珠區為例，在未更新最新安排前，截止昨天的名單，僅得瑞寶街南洲名苑海棠閣A棟、B棟和C棟被列入內地中或高風險地區，未有將整個海珠區納入在內。

廣州市共有11個行政區，南面5區荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區和南沙區爆疫，停用回港易。（維基圖片）

深圳市龍崗、鹽田區部份小區上榜

至於深圳市中，龍崗區的園山街道的西坑社區、安良社區亦上榜。而鹽田區的沙頭角街道橋東新村；鹽田街道的沙崗圩、東海麗景花園、東海社區、鹽田港、沿港社區，亦被納入中或高風險等級地區。

另外，佛山市的盈康包裝有限公司宿舍、禪城區、南海區；茂名市電白區的那霍鎮馬路舊屋村；安徽省六安市的裕安區，亦被納入名單內。

▼社區爆發變種病毒▼

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衞健委名單改作考慮「落閘」因素之一

是次名單發布為衞生防護中心，而非政制及內地事務局。政府表示，在更新名單時，除包括國家衞健委所列的內地按疫情調整的中風險地區、高風險地區外，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案，以及相關部門正式發布的資料，與之前只跟衞健委公布名單有別。

翻查廣東省人民政府網頁，截至今日下午3時公布的「全國疫情中高風險地區名單」，都沒有列出廣東省個別行政區為風險地區，如高風險地區只限荔灣區白鶴洞街及中南街，而非整個荔灣區，其他區域也只是個別屋苑列或街道列中風險地區，而非全個行政區，當中也未見有深圳市及茂名市有區域上榜；安徽省只限六安市裕安區恒大御景灣小區3期，而非全六安市。

曾禁廣東省半日再「彈弓手」

廣州荔灣區早前出現確診個案，衞生防護中心一度將廣東省列作中風險地區，令省內港人透過「回港易」計劃抵港時，無法再豁免檢疫，後來遭建制派炮轟，政制及內地事務局當晚改變安排，將中風險地區收窄至確診者所居大廈，港府之後確認，會緊跟國家衛健委名單。