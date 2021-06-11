反修例黃藍題材短片《執屋》未獲「核准證明書」　取消五場放映

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-11 19:49

政府突然修訂《電影檢查條例》檢查員指引，今日（11日）起如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，對觀眾的影響或會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。 鮮浪潮電影節表示，本地競賽短片《執屋》取消放映，解釋指因電影、報刊及物品管理辦事處未能在放映前發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，故取消在五場節目中放映。

鮮浪潮電影節表示，本地競賽短片《執屋》取消放映。（鮮浪潮ig）

同一節目其餘三部短片將如常放映

《執屋》導演是莫坤菱，短片講述2019年秋天，反修例示威延綿至街頭的每個角落，阿勇和阿然在現場相識並成為小情侶。某日傍晚，阿勇被捕，阿然雖然從未去過阿勇家，亦只好冒昧把握時間往為他「執屋」，在衝突與分歧中，阿然向阿勇的父母敞開心懷，最終卻敵不過兩代人的矛盾。短片中談及黃與藍、撕裂與修補、期盼與遺憾。

鮮浪潮電影節在社交媒體表示，節目「03似曾相識」其中一部短片《執屋》，現因電影、報刊及物品管理辦事處未能在放映前發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，故取消在五場節目中放映該片，同一節目中之其餘三部短片將如常放映。如欲退票的人士可於即日起至節目開場前，親臨有關票房申請退票。

商經局今日公布電影須符《香港國安法》

商務及經濟發展局今日公布《電影檢查條例》（第392章）檢查員指引修訂刊憲，指根據《香港國安法》第三條，香港特區行政機關應當依據《香港國安法》和其他有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，檢查員在履行條例下的職務時，須遵守上述條文，《有關電影檢查的檢查員指引》主要修訂之一是「檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容」。