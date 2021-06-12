公共醫療醫生協會、政府醫生協會艱難下改選　有工會斷莊或解散

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-12 19:37

公共醫療醫生協會（PDA）、政府醫生協會（GDA），今日（12日）舉辦會員大會，成功選出新任會長，不過兩個工會的新會長都直言，在籌組新一屆幹事會時面臨不少困難，因社會環境問題，部份資深執委退出幹事會，要找到人加入並不容易，險些便需解散。 其中公共醫療醫生協會會長一職由馬仲儀交棒予凌霄志，凌霄志指會繼續為同業爭取權益，「我自己唔係話太擔心做工會工作會有咩後果，都係做返應該做嘅嘢，講返應該要講嘅聲音。」 另外成立近20年的醫生工會「前線醫生聯盟」因找不到繼任人，因為「斷莊」而面臨解散。

凌霄志指會繼續為同業爭取權益，「我自己唔係話太擔心做工會工作會有咩後果，都係做返應該做嘅嘢，講返應該要講嘅聲音。」 （鄭翠碧攝）

屯門醫院婦產科醫生凌霄志 接馬仲儀棒

凌霄志是屯門醫院婦產科副顧問醫生，近兩年擔任屯門醫院醫生協會主席，去年加入公共醫療醫生協會（PDA）任幹事會，他形容自己工會經驗不多，是「素人當選」，致辭時指公營醫療系統的醫生近兩年表現出關心社會、積極應對各種事件、謹守崗位，值得給予掌聲，希望政府能提供應有的資源、管理和重視。

有人拒絕職務 曾討論是否需要解釋

他見記者時透露，上屆會長馬仲儀尋找繼任人時，有人雖然有能力勝任，但因壓力問題而拒絕，PDA曾經討論是否需解散，近月馬仲儀邀請他參選，他考慮後決定答允，結果今天在無人反對下當選。

他坦言，幹事會有資深的執委因感受到壓力而退出，包括見到其他工會「有令人擔憂的事發生」、需解散等等。

兩個醫生工會今天辦會員大會，成功選出新任會長，圖左是公共醫療醫生協會新會長凌霄志，右是政府醫生協會新會長張刻勁。（鄭翠碧攝）

國安法下續為同業爭取權益：講應該講的聲音

凌霄志續指，外界一般認為工會與政治掛勾，但他認為工會的責任是把會員的想法和心聲反映予僱主、決策者，受到基本法的保障，即使《國安法》已實施，他仍會為同業爭取權益，「我自己唔係話太擔心做工會工作會有咩後果，都係做返應該做嘅嘢，講返應該要講嘅聲音。」他舉例指，可以透過員工大會、「醫生組別協商委員會」、社交平台，傳媒等發聲。

馬仲儀接受傳媒訪問時提到不希望PDA會變成「福利莊」，凌霄志指他也有同樣想法，至於與政府日後可以如何溝通，他稱PDA樂於溝通，但需雙方配合。被問到會否參加選委會選舉時，他就指PDA有個別成員正商討會否以個人名義參選。

衞生署家庭醫學副顧問醫生張刻勁 接任政府醫生協會會長

另一方面，政府醫生協會（GDA）今天亦選出新會長，接棒的張刻勁是衞生署家庭醫學副顧問醫生，他以全票當選，幹事會另有5名成員。

張刻勁指自己在衞生署工作20多年，因為近月該署不少員工離職，又難以找到新人加入，幹事會「差啲要解散」，他臨危受命，希望可以撐住GDA，保持運作。

張刻勁指幹事會「差啲要解散」，他臨危受命，希望可以撐住GDA，保持運作。（鄭翠碧攝）

被問到日後會否就具爭議性的議題繼續發聲時，張刻勁指GDA一向較為低調，日後路向集中於向管理層反映醫生、牙醫的想法。GDA上一屆會長李慧茵因辭職而提前卸任，張刻勁指交接方面問題不大，因為他去年已是幹事會成員。

PDA今年有31年歷史，會員有超過690人；GDA就已經創會46年，會員約有110人。兩個工會新會長的任期都是一年，今天起生效。

前線醫生聯盟無人願擔任主席 將投票決定是否解散

至於前線醫生聯盟（FDU）因無人願意擔任新一屆的主席，將於本月底舉行特別大會，投票決定是否解散。