新冠疫苗｜醫生：外國青年心肌炎個案病徵溫和　打針休息數天便可

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-16 08:00

美國疾控中心日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢稱，當地數字的確「比基數高少少」，但有關人士的病徵溫和，病情不嚴重，籲青少年「打完針幾日休息就無問題。」 本港近日疫情緩和，或致市民接種疫苗的意欲減退。曾德賢說，周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，仍要小心防疫，「台灣本來守得好好，但係一個唔留神，（疫情）就變到比較嚴重。」

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醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢列出各年齡層接種疫苗的比率，40至49歲市民最為踴躍，約兩成半人已打針；50至59歲和30至39歲組別緊隨其後，逾兩成人已接種。年輕人的接種率最低，20至29歲組別約一成人已打針；而16至19歲組別僅1.8%人已接種，他指本港的接種率「可以再高啲。」

大眾普遍認為年輕人染疫後果不大，曾德賢反駁道：「後生都可以好嚴重。」他稱，長期病患和肥胖是病情嚴峻的高危因素，指出本港最年輕的死者僅38歲。另外，有兒童康復後併發多系統發炎症候群，即出現全身發炎、發燒等症狀，美國更有30至40名兒童因此病逝。他又說，目前青少年確診人數不多，很可能與停課有關，預計全面復課可導致感染數字攀升。

曾德賢表示，本港至今有210名新冠肺炎患者離世，佔全部患者1.8%。當中男性佔五成九，女性佔四成一，年齡中位數為80歲，接近九成三人有長期病患，主要為高血壓和糖尿病。有一成六死者染疫時無病徵。

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美國疾控中心表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。截至5月31日止，接獲呈報的心肌炎個案共275宗，高於預期介乎10至102宗的個案數目，患者分別曾接種輝瑞/BioNTech和莫德納疫苗。曾德賢坦言，當地數字的確「比基數高少少」，但有關人士的病徵溫和，病情不嚴重，籲青少年「打完針幾日唔好做劇烈運動，休息幾日就無問題。」他強調接種疫苗可護己護人，心肌炎個案只佔很少數，益處仍然高於風險。

曾德賢讚揚港人防疫意識強，但稱周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，而本港總要與其他地方通關交流。（李恩慈攝）

談到本港近日疫情緩和，市民接種疫苗的意欲或有所減退，曾德賢讚揚港人防疫意識強，但稱周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，而本港總要與其他地方通關交流。他認為台灣是個適當例子，「本來守得好好，但係一個不留神，（疫情）就變到比較嚴重。」他呼籲市民，「（疫情）打到嚟先打針就遲，不如趁早接種。」