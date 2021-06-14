教育局增設副秘書長　負責落實國安法相關事宜　制訂官校發展

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-14 16:47

隨著《港區國安法》實施，學校行政及教育均要配合。教育局被揭增設首長級的「教育局副秘書長（特別職務）」，由陳慕顏升任，負責落實香港國安法及相關事宜，統籌提升學校行政和管治的特別支援措施等。

教育局被揭增設首長級的「教育局副秘書長（特別職務）」，由陳慕顏升任，負責落實香港國安法及相關事宜。（網上圖片）

任期約半年

自《港區國安法》實施後，教育局積極推動國安教育，全港學生均須從各科學習，又制定教育及行政指引，要求學校每年提交工作報告匯報。

根據教育局網頁，過往設有六位副秘書長，分別負責課程質素、學校發展及行政等。新增的「教育局副秘書長（特別職務）」，薪級為首長級薪級第3點，即月薪介乎20.85萬至22.76萬元，負責「就落實香港國安法及相關事宜，統籌提升學校行政和管治的特別支援措施」、「制訂官校發展的策略」及「檢視教育局教育專業人員的發展」。教育局回覆傳媒查詢稱，該職位是首長級編外職位，任期由今年4月至9月。

該職位由陳慕顏升任，她之前擔任首席助理秘書長（教育統籌委員會及策劃）。根據資料，陳慕顏升職後，本月初曾與教育局常任秘書長李美嫦到訪南屯門官立中學及何東中學。