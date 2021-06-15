醫管局港島東總監陸志聰退休　難忘精神科病人覆診後10分鐘輕生

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-15 07:32

總是開懷大笑的陸志聰即將卸任醫院管理局港島東聯網總監。從醫32年，他接近九成時間都做行政工作，回望最初反而希望多花十年做臨床醫生，未敢忘記當年有精神科病人一躍而下，倘若當年累積更多臨床經驗，退休後亦可回歸前線與同事並肩作戰，但由於只在首四年有臨床工作，他直言現在「做返臨床醫生都有少少唔負責任」。他直言自己不適合做問責官員，會暫以減肚兩吋為奮鬥目標。

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陸志聰自嘲要解鬆皮帶，免肚腩受苦。（朱海棋攝）

「做返臨床醫生都有少少唔負責任」

1987年的實習醫生，現時已經官拜港島東聯網總監。陸志聰四年臨床工作，一年花在實習生涯、一年在精神科病房、兩年在婦產科病房渡過，之後經上司鼓勵便毅然轉投行政工作，一做就是28年。

年屆退休之齡，陸志聰回望，如果可以跟28年前的陸志聰對話，他會提醒他多做十年臨床工作。「試過一次個病人嚟覆診，無嘢㗎好穩定，叫開藥畀佢食，當時精神科診所喺八樓，轉個頭都唔夠十分鐘就跳咗落嚟。」

他承認假如當年有更多臨床經驗，今年退休亦可回到前線工作，「既然我做咗管理咁耐接近30年，做返臨床醫生都有少少唔負責任」，坦言「唔敢醫」要花大量時間學習新知識。

笑言不適合擔任問責官員

不過陸志聰情歸行政管理工作，因為將醫療制度改善比起臨床工作，更可以協助更多病人及家屬，但的確無立竿見影的效果，滿足感不及臨床醫護，自己都花近兩年調整心態。

陸志聰下月1日開始退休前休假，11月1日正式卸任。他笑言不適合擔任問責官員，私人市場有向他招手，討論未來路向，但暫時仍然會先做好總監一職，亦趁假期多跑步減兩吋肚腩。