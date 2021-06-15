專訪｜陸志聰讚前線醫護面對衝擊謹守崗位：發聲唔代表擾亂你

撰文： 鄭翠碧 張美蘭 最後更新日期： 2021-06-15 07:31

醫護懸壺濟世，本是受人尊崇的職業，惟自2019年反修例事件後，部分人因政見而貶損醫護人員為「黑醫護」。即將邁入花甲之年、閱人無數的港島東醫院聯網總監陸志聰又如何評價前線醫護？他直言，這一代的醫護人員仍然十分專業，「咁多衝擊都謹守崗位，真係唔容易！」 每當聽到有人非議醫護，陸志聰都會感到心痛，他不諱言：「後生同事發聲係絕對正常⋯⋯佢發聲唔代表佢唔做啊，佢發聲唔代表會攪和（擾亂）你㗎！」他自嘲像自己這樣的高層，是「住在堅尼地（意指堅離地）」，若前線醫護察覺到問題都不敢發聲，醫院運作便無法改善，「（醫護發聲）我反而仲覺得佢哋專業𠻹！」

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陸志聰與年輕醫生一同用膳，聆聽他們的想法。（受訪者提供）

港島東醫院聯網總監陸志聰在退休前夕接受《香港01》專訪，談到現今有人稱呼醫護人員為「黑醫護」時，他坦言：「我聽到有啲唔同聲音，話啲醫護人員點點點，其實我哋心痛㗎！」在公立醫院擔任行政管理工作32年，閱人無數，陸志聰認為這一代的醫護人員仍然十分專業，「咁多衝擊都謹守崗位，其實真係唔容易㗎喎！」

關於「衝擊」，他解釋既包括社會經濟問題，亦包含黃藍政治，直言2019年反修例風波後隨即爆發新冠肺炎疫情，「民情氣氛複雜」，「可能分咗唔同政見，企咗唔同角度，但係一做返臨床服務，治理病人，又做得好好，呢個先係難嘛。」他語重心長地說，「社會將個焦點擺咗喺個分歧度，無錯係有分歧嘅，但係我覺得有分歧之下仲合作到，呢個係令人感動，專業性係喺呢度。」

去年1月香港爆發新冠肺炎疫情，公立醫院警戒級別提升至緊急，醫護人員自此嚴陣以待抗疫，守在病毒最前線。（資料圖片／梁鵬威攝）

上世紀八十年代末，未滿30歲的陸志聰於伊利沙伯醫院工作，兼任職員代表，開會時積極爭取改善工作環境，他笑指在他的年代，「我係算係多聲嗰個」，他亦十分理解醫護人員為何發聲，「後生同事發聲絕對正常，成個社會都係咁，全世界都係咁，唔止香港，佢發聲唔代表佢唔做啊，佢發聲唔代表會攪和你㗎！」

身為數間醫院的最高決策人，他十分歡迎員工就醫院運作發表意見，「佢肯去提出，我哋先有機會去正視嗰個問題，肯正視先有得改㗎嘛，我哋呢啲喺堅尼地住（意指堅離地），係唔會知道真係前線個情況，如果佢哋唔發聲，咪由得樣嘢差落去？」

陸志聰稱與員工存有信任，秘訣在於「透明」，他亦十分樂意聆聽員工心聲。圖左是東區醫院內科醫生李嘉麗。（羅君豪攝）

不過，早前有醫護人員發聲評論政府政策，質疑科興疫苗數據不足卻獲批准使用，被形容是抹黑疫苗，陸志聰這樣回應：「我自己睇，好多時都係咁，講嗰番說話本身無嘢，不過唔同媒體、唔同人將嗰番說話，用咩角度去發酵、附加上去，咁先係嗰個問題。」