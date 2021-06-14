勞工處抽查逾2千名外傭　發現20人未遵強檢公告　46人證明待核實

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-14 20:05

勞工處公布近日到外傭經常聚集地方巡查，以查察是否已遵從5月12日發出的強制檢測公告。截至今日（14日）下午3時，勞工處人員合共抽查2,268名外傭，絕大部分已遵從強檢公告，亦向未有遵從公告的20名外傭發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。另有46名外傭的檢測或接種疫苗紀錄須進一步核實。

▼5.30外傭第二次強檢最後一日▼

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勞工處表示，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000 元）及監禁六個月。

全港外傭早前兩度接受強制檢測。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

政府部門一連兩天在外傭經常聚集的地方，包括金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、中環和荔枝角公園等多個地方進行聯合行動。勞工處安排宣傳車輛停泊於上述各區，以中文、英文及外傭的主要語言（包括菲律賓文、印尼文及泰文）進行廣播，呼籲他／她們遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方四人以上的群組聚集的規例。

面對變種病毒株的威脅，政府再次呼籲所有外傭盡快接種疫苗，以保障自身、僱主家庭及他人的健康。