葵涌同珍CDA用地擱28年　十四鄉64公頃大型地皮有圖則仍未獲批

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-14 23:43

香港有不少土地被劃為「綜合發展區」（簡稱CDA）。根據規劃署的最新文件顯示，現時有部份CDA已完成發展，例如尖沙咀1881、元朗YOHO Midtown、將軍澳日出康城、馬灣珀麗灣等。不過，有不少CDA用地閒置多年，至今仍未動工，甚至未有發展計劃。 其中位處葵涌的同珍公司用地，至今已劃作CDA用途28年，雖然經歷司法覆核等，但至今仍未獲批建築圖則。此外，位於西貢十四鄉、面積達64公頃的大型地皮，至今亦已閒置21年，惟有建築圖則仍未獲批。 建築、測量及規劃界立法會議員謝偉銓認為，政府應重新檢視整個CDA政策，批評不少CDA用地業權分散，業主難以整合，他建議縮減CDA的範圍、容許業主分階段發展等，以加快提供房屋的速度。

同珍公司位於葵涌昌榮路的用地，已經成為CDA用途28年，但至今仍未獲批建築圖則。（Google地圖）

同珍用地28年仍未批出建築圖則

同珍公司位於葵涌昌榮路的用地，已被劃作CDA用途28年，用地擬將醬油廠重建為住宅及酒店，至今醬油廠仍在營運。針對城規會就工廠高度限制的決定，同珍集團曾提出司法覆核，但至今仍未獲批建築圖則。

西沙路十四鄉的CDA地皮佔地64.48公頃，雖然至今已劃為CDA高達21年，但其中一個地盤的建築圖則在今年仍然被拒。（資料圖片/鍾偉德攝）

十四鄉逾60公頃地皮 仍在處理契約修訂

西貢十四鄉的地皮過去曾「曬太陽」多年。該址佔地高達64.48公頃，分為三個地盤發展，規模超過3個維園。資料顯示，其中一個地盤的建築圖則更在今年3月被拒，並仍在處理規劃申請的契約修訂，而整幅地皮至今已劃為CDA高達21年。

此外，新田石湖圍前軍事用地以南的CDA用地，佔地亦達23.98公頃，該址在1999年已被改劃成CDA，過去曾多次申請建屋，亦曾批准興建300間房屋，最新的申請仍在處理，至今用地已閒置了21年。

現時正興建綠置居啟鑽苑、居屋啟翔苑等的鑽石山用地，已劃作CDA用途高達27年。（資料圖片/歐嘉樂攝）

清水灣電影製片廠劃CDA區24年

至於將軍澳影業路、清水灣電影製片廠一帶，該址鄰近坑口村、富寧花園等，惟正受到各種規劃問題的影響，例如交通、環境、需要解決的遺產問題等，現已被劃作CDA用地24年。

至於現時正興建綠置居啟鑽苑、居屋啟翔苑等的鑽石山用地，雖然有項目已接近完工，但亦已劃作CDA用途高達27年。

建築、測量及規劃界立法會議員謝偉銓認為，政府應重新檢視整個CDA政策。（資料圖片）

謝偉銓：只係有理念係無用

立法會議員謝偉銓認為，政府應重新檢視整個CDA政策。他解釋，雖然CDA的理念是好，但坦言有部份情況或因未能達成共識，而拖慢整個發展步伐，例如有不少CDA土地業權分散複雜、難以整合，亦有CDA用地面積龐大，例如土瓜灣十三街，單是集合業權已很複雜，「只係有理念係無用。」

除了難以集合業權外，他又指審批發展的城規程序複雜，每次要修改時都要重新申請，導致時間冗長。他建議政府簡化城規程序，同時可縮減CDA的範圍、容許業主分階段發展等。