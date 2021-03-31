規劃署完成第二階段棕地研究　290公頃僅3.8%發展　料可建一萬伙

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-31 19:41

政府於去年完成「新界棕地使用及作業現況研究」．首階段敲定八組棕地群可發展公營房屋。規劃署今日（31日）公布第二階段的研究結果，於290公頃棕地中敲定四組分別於上水及元朗具發展公營房屋潛力的棕地群，佔地31公頃，當中只有11公頃是棕地，佔上述研究範圍約3.8%。 當中最大一幅於元朗流浮山沙江圍北、天影路以西的棕地群，佔地共16公頃，當中5公頃為棕地。

規劃署完成第二階段棕地研究，敲定四組具發展潛力的棕地群。（規劃署文件）

規劃署敲定四組具發展公營房屋潛力的棕地群，分別於上水及元朗，共佔地31公頃，當中11公頃為棕地。規劃署指，共可提供超過1萬個公營房屋單位。

沙江圍北發展佔地16公頃

當中最大的一幅棕地群位於元朗流浮山沙江圍北、天影路以西，佔地共16公頃，當中5公頃為棕地，目前為「綠化地帶」及「休憩用地（1）」。該處鄰近天水圍公營房屋，例如天恆邨等。規劃署早前曾向元朗區議會提交文件，擬於沙江圍以東發展公營房屋，可建4000伙單位，及幼稚園、商舖、停車場及社區福利設施，選址鄰近今次敲定的發展棕地群。當局指第一期最快2030年落成入伙，第二期則要2032年才入伙。

規劃署完成第二階段棕地研究，敲定四組具發展潛力的棕地群。（規劃署文件）

68公頃棕地分布零散 難發展公營房屋

元朗另外2幅棕地群分別於屏葵路及錦河路、八鄉路以南，分別佔地5公頃及6公頃，當中各有2公頃的棕地。至於錦河路棕地群，則在西鐵八鄉車廠旁邊，港鐵過去已提出計劃在車廠上蓋發展住宅項目，但至今仍未推出招標。而屏葵路棕地，則鄰近輕鐵塘坊站。

而於上水的棕地群於華山、梧桐河以北，佔地4公頃，當中2公頃為棕地，目前為「農業」及「綠化地帶」。翻查資料，華山的棕地鄰近粉嶺北新發展區，當時政府曾指新發展區「坐落於梧桐河旁邊，擁有優美的河畔景致及華山作背景。」

第二階段檢視的棕地約有290公頃，規劃署指當中有68公頃的棕地位置分布非常分散，並夾雜於已發展的用地之間，難促成合適規模的公營房屋發展；而有131公頃有發展局限，規劃署會繼續留意可長遠釋放這些棕地發展潛力的機遇。

▼首階段適合發展公營房屋八組棕地群▼

+ 15 + 15 + 15

+ 2 + 2 + 2

將檢討牛潭尾用地 18公頃棕地料有6000伙單位

而另外有62公頃則已涵蓋於其他研究、正規劃項目或有發展用途的地帶內，包括12公頃於新田╱落馬洲發展樞紐研究的經修訂範圍、18公頃將會納入牛潭尾地區的土地用途檢討等。規劃署指，牛潭尾地區的18公頃棕地，於完成約2年的用地檢討後，若將用作發展公營房屋，料可提供6000伙公私營房屋單位。

政府早前曾指，於1579公頃棕地內已有803公頃土地納入正在推展或規劃中的新發展區，而規劃署檢視的棕地群則不在該範圍內。

兩階段棕地研究共可提供3萬伙單位

首階段檢視已於2019 年完成，涵蓋較接近現有基建設施的160 公頃棕地。規劃署在當中物色了八組位於元朗、屯門及大埔可在短、中期作較高密度公營房屋發展的棕地群，涉及36公頃棕地。八個項目的研究範圍合共約63公頃，現階段粗略預計共可提供超過2萬個公營房屋單位。自去年6月起，土木工程拓展署已就上述棕地群陸續展開工程可行性研究，而每項工程可行性研究需要約18個月完成。