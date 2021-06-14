本港多幅CDA土地未發展　屯門臨海官地閒置26年　規劃署將檢討

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-14 20:43

規劃署每兩年檢討已劃作「綜合發展區」（簡稱CDA）三年或以上的土地。在最新研究的中，署方檢視全港117幅CDA用地，認為有12個CDA地盤有待檢討其規劃用途、發展範圍等，這批用地的閒置年期長達10至26年不等。 資料顯示，在該12幅用地中，元朗一幅地皮面積近20公頃，與黃埔花園相若，但卻閒置了26年，署方認為，隨港錢北環線發展，屆時可檢討其CDA用途。而位於屯門的樂安排海水化淡廠亦同樣被閒置26年，但該址不單面積大，更是位處海皮的「靚地」。 建築、測量及規劃界立法會議員謝偉銓批評，政府已閒置樂安排海水化淡廠多年，令人質疑政府是否不想發展，他建議政府應設立時間表，以規定發展時間。

規劃署表示，土瓜灣十三街佔地2.84公頃，但至今仍未有實際計劃，是12幅建議重新檢討的CDA用地之一。（資料圖片）

香港土地有不同用途，根據規劃署文件，用途被劃作CDA的土地，可鼓勵發展商合併土地，以便有足夠面積進行綜合發展，並同時提供社區設施和休憩用地，例子包括黃埔花園，屋苑同時提供住宅、商業、社區設施。

117幅地皮被劃作CDA用地多於3年

規劃署研究發現，撇除被市建局等納入發展計劃的土地，截止今年3月尾，署方檢討了全港共117幅已劃作CDA多於3年而未發展成形的土地，新界及市區分別有59幅和58幅。

規劃署建議，可重新檢討當中12幅CDA地皮的規劃用途、發展範圍及密度等。而該12幅用地全部閒置了約10至26年。

香港小欖樂安排海水化淡廠於1975年啟用，規模曾為全球最大，可惜僅使用數年便關閉，現時部分土地為跳蚤市場。（網上圖片）

屯門鄰海9公頃官地閒置26年

資料顯示，在該12幅用地中，有一幅地皮為官地，該址為屯門前樂安排海水化淡廠，佔地9公頃、位處海皮，26年前已改劃為CDA用途，但多年來未見有相關發展，是閒置年期最長的地皮之一，附近已有不少住宅發展，例如浪濤灣、海澄軒等。

屯門前樂安排海水化淡廠早在1981年被拆卸，用地在1994年被劃為CDA用途，2002年曾用作海水抽水站，現時土地正作臨時用途，部份用地正舉行跳蚤市場。文件表明，由於佔地甚廣，故地皮可為房屋供應作出貢獻，視乎基礎設施和交通能力，當中或有空間檢討發展潛力。

屯門前樂安排海水化淡廠（黑圈示）佔地9公頃、位處海皮，附近有不少住宅項目。（規劃署文件）

逾20公頃地皮多次申建屋後撤回 同樣閒置26年

除了屯門前樂安排海水化淡廠外，元朗牛潭尾潭尾軍營以南、元朗牛潭尾上竹園以東亦閒置了26年，而前者更佔地19.68公頃，是12幅地皮中佔地最廣闊的用地，面積與黃埔花園相若。

文件提到，兩幅用地被多次申請建屋，但後來被撤回，由於政府現已邀請港鐵規劃的北環線，而北環線毗鄰上述兩幅用地，故有助增加發展潛力，屆時可重新檢討土地用途。

在12幅建議檢討的CDA用地中，有兩幅是元朗屏山北棕地群，已被敲定成為八組可發展公營房屋的地皮之一。（資料圖片/梁鵬威攝）

兩幅棕地已被敲定可發展公營房屋

另外，在12幅的土地中，有2幅棕地已獲政府敲定可發展公營房屋，地皮分別位於元朗朗天路東北面，以及元朗庸園路以西及朗天路以北，面積分別有8.3及5.1公頃，各自閒置了10年，它們同在2010年被劃作CDA用地。