屯馬線｜通車後取消4條巴士線 部份小巴線料減車裁員：好難生存

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-15 10:17

港鐵屯馬綫將於6月27日全線通車，運輸署建議取消九巴4條路線，分別為85B號線、286M號線、11號線及85S號線。另外，專線小巴26號線及2號也同受影響。金匙有限公司車務營運總監陳志輝相信，客量大跌最少七成，「減車就一定要減司機。」他又認為重組無助救亡，斥政策傾斜「港鐵第一，九巴第二，我哋最後。」「我哋好難生存。」

港鐵屯馬綫將於6月27日全線通車，對區內的巴士及小巴造成衝擊。（資料圖片 / 羅君豪攝）

金匙有限公司現經營26號線及2號線，分別往返土瓜灣至九龍站、以及往返黃埔至又一城。該公司車務營運總監陳志輝今早在港台節目表示，未來兩條路線的客量將大跌七至八成，認為運輸署無論怎樣在區內重組都會影響到其他的營運商，「點郁都影響到區嘅其他線，不如睇下新發展區好似啟德咁，可唔以安置我哋呢？」

「減車就一定要減司機，係無辦法」

他強調，兩條小巴都要途經佐敦道、柯士甸道及太子道，地段車流繁忙，「地鐵唔塞車係一個優勢。」無可避免會流失客源。而26號線將由現行21輛小巴，減少7至8輛車；2號線則要減5至6輛車，他無奈道：「減車就一定要減司機，係無辦法。」

他又斥，政府的交通政策傾斜其他交通工具：「港鐵第一，九巴第二，我哋最後。」批評政府無意聆聽業界的聲音，「九巴都唔夠做，有時都要踏入嚟我哋度，成個生態環境我哋小巴好難生存。」