屯馬線｜宋皇臺站開放日　宋室後裔到場參觀：對趙氏一族好大意義

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-13 14:10

屯馬線二期開通在即，宋皇臺站今日（13日）開放予市民參觀。有趙氏宗室後裔前來參觀，稱宋皇臺站的落成對趙族有「重大意義」。也有不少鐵路迷前來參觀，當中有住附近的市民表示，新站啟用後更方便出行，「多咗種選擇去其他地方。」

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開放日反應熱烈 繁忙時間班次3分鐘一班

屯馬線二期將於本月27日全線通車，沿線總共27個站，屆時將打通新界西、九龍及新界東。其中宋皇臺站於今日（13日）舉行開放日，讓市民率先參觀車站，開放日分為8個時段，每個時段有200張入場券，每張券可供4位市民入場，吸引不少鐵路迷及市民到場拍照打卡。

宋皇臺站兩側月台皆可上車，早上繁忙時段列車班次約3分鐘一班，以8卡列車行駛，預計宋皇臺往荃灣西的乘車時間約為24分鐘，而宋皇臺往尖東則約11分鐘。而站內亦設有不少藝術品裝飾，據了解，在宋皇臺站正式開通後，站內亦將展出部分出土文物。

趙廣新（左）又指，南宋末代皇帝曾於九龍城作停留，而香港和九龍城的發展，以至宋皇臺站的落成，「對我哋趙族係好大嘅意義」。（黃穎津攝）

趙氏宗室：宋皇臺係一個地標

趙氏宗室魏王系二十八傳裔孫趙廣新，偕同宗族成員於首個開放時段入場參觀。他指，自2014年起便致力於爭取命名為宋皇臺站，稱：「宋皇臺係一個地標，有宋皇臺公園、宋皇臺道，挖掘咗咁多宋朝文物，冇理由叫以前打算叫土瓜灣站。」趙廣新又指，南宋末代皇帝曾於九龍城作停留，而香港和九龍城的發展，以至宋皇臺站的落成，「對我哋趙族係好大嘅意義」。

宋皇臺站於今日舉行開放日供市民率先參觀車站，吸引不少鐵路迷及市民到場拍照打卡。（羅君豪攝)

小鐵路迷參觀新站：地鐵一個站一個站咁過好有趣

今年10歲的張小朋友與11歲的余小朋友結伴來參觀車站。張小朋友稱，自己從一歲起便已熱愛鐵路，今年2月時亦曾參觀新開放的啟德站，今日特地趁開放日，希望能了解更多有開宋皇臺的歷史，以及有關的歷史文物。張小朋友又指，他住九龍城附近，平日出遠門相當麻煩，稱：「以前淨係可以坐巴士，巴士有啲地方去唔到，宜家有地鐵，多咗種選擇去其他地方。」

住馬鞍山的譚先生一家亦特地前來參觀新站，今年7歲的譚小朋友稱，「有機會睇一個全新嘅站」，感到非常開心，譚先生則認為通車後交通會更方便。而住長沙灣的利先生一家亦帶同9歲的小「鐵路迷」利小朋友到站內參觀香港基建，利先生形容站內設計「唔錯、幾舒適」，而利小朋友喜歡鐵路，則稱「地鐵一個站一個站咁過好有趣」。