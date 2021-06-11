屯馬線｜宋皇臺站C出口未見影　港鐵倡改行人天橋方案　料5年完成

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-11 16:13

港鐵屯馬線將於6月27日全線通車，不過到時宋皇臺站仍然只有A、B、D出口，原本預計連接北帝街的C出口仍未見蹤影。九龍城區議會今早﹙11日﹚討論屯馬線事宜。港鐵高級統籌工程師馮偉聰表示，由於在興建連接北帝街的行人隧道時，發現宋元時期文物，假如堅持原有的行人隧道方案，隨時需10年興建，期間亦會妨礙宋皇臺道交通，故港鐵建議改為行人天橋方案，但仍然需5年時間。

+ 5 + 5 + 5

九龍城區議會今日討論屯馬線通車事宣，古物古蹟辦事處、港鐵公司、運輸署亦有派員出席。議員曾健超關注，原擬定位於北帝街的宋皇臺站C出口何時完成，稱馬頭圍、宋皇臺一帶的居民需要該出口，而且期望以行人隧道形式完成。

馮偉聰回應稱，由於宋皇臺站的C出口之前發現考古文物，2019年時開展額外的考古工作。他表示，如建行人隧道，道路將橫跨宋皇臺道，但相關的考古工作亦未開展，估計整體建造工程需時10年以上，而且還需視乎考古期間會否有新發現。他又指，工程之前需分階段封閉宋皇臺道作考古勘測。

有見及此，馮偉聰表示，經諮詢附近持份者，包括香港飛行總會，遂建議改用天橋方式建造宋皇臺站C出口。他指，經勘測後，相關橋躉位置未見文物，連同刊憲、建造等時間，大約需5年。

議員曾健超關注原擬定位於北帝街的宋皇臺站C出口何時完成。（李澤彤攝）

+ 3 + 3 + 3

另外，多名議員關注票價短貴長平的問題。港鐵助理公共關係經理－對外事務高天禮回應時，形容短貴長平為「車費不規則」，強調屯馬線的票價原則，與其他本地重鐵服務相同，按車程距離釐定，港鐵會按票價調整機制，循序漸進解決相關問題。

議員何顯明表示，港鐵不應美其名為「車費不規則｣，凡事應有規則可依，清晰計算車費水平，批評港鐵公司：｢第二時你話車輛嘅不規則安排都得啦，半個鐘頭一班都可以啦｣。

▼屯馬線土瓜灣站▼