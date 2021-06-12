屯馬線｜土瓜灣站開放日供市民參觀　沿線居民：期望交通會更便利

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-12 15:12

屯馬線二期開通在即，當中土瓜灣站今日（12日）開放預市民參觀。有市民對於屯馬線開通後帶來的便利期待已久，亦有市民反映車資「短貴長平」的問題，期望日後可獲改善。車務營運總管黃琨暐亦表示車站已準備就緒，期待開通後打通九龍與新界，令市民交通更為便利。

屯馬線二期開通在即，當中土瓜灣站今日（12日）開放預市民參觀。(馬煒傑攝)

屯馬線二期將於本月27日開通，沿線總共27個站，屆時將打通新界西、九龍及新界東。其中土瓜灣站於今日（12日）舉行開放日供市民率先參觀車站，開放日分為六個時段，每個時段有200張入場券，每張券可供4位市民入場，吸引不少鐵路迷及市民到場拍照打卡。

土瓜灣站於今日（12日）舉行開放日供市民率先參觀車站，吸引不少鐵路迷及市民到場拍照打卡。(馬煒傑攝)

單側式月台設計 上下兩層往反屯門及烏溪沙

土瓜灣站採取單側式月台設計，下層往烏溪沙方向，上層則往屯門方向，亦會有列車到站供市民於月台上拍照，但車門並未有打開供市民進內參觀，大堂展出名為《家》的藝術品，由過百位土瓜灣市民提供的照片而成，以增加站內社區特色。另外，站內亦引入智能機械人，可處理清潔及票務問題等。

鐵路迷組織「火車未到站」創辦人紀俊安於開放日首個時段便與其他鐵路迷好友到場參觀。(馬煒傑攝)

鐵路迷期待已久 望車資長平短貴問題可獲改善

鐵路迷組織「火車未到站」創辦人紀俊安於開放日首個時段便與其他鐵路迷好友到場參觀，即使居於慈雲山，不一定能受惠於沙中線，但身為鐵路迷的他對於線路開通期特已久。但他亦反映車資「短貴長平」的問題一直未有改善，他指出車程與車資比例並不相乎，期望日後可獲改善。對於土瓜灣站早期出現沉降事件，紀俊安認為經政府部門調查後可開放供市民進入，理應不會有太大問題，但日後工程上的監管都應更為謹慎。

沿線居民期待通車後交通變得便利

李先生與李太都於今日到站內參觀，他們居於啟德，認為通車後交通上會更為方便。對於曾出現沉降問題，李太則認為「都唔擔心得咁多」，都是方便較為重要；居於美孚，同為沿線居民的何女士今日亦帶同小朋友到土瓜灣站參觀，何女士認為通車後日常出行交通亦會更為便利，例如可到大圍、馬鞍山等郊區地方會更為方便。

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行政總裁金澤培：望帶來發展動力及新機遇

港鐵行政總裁金澤培指出同為屯門線的宋王臺站於明日（13日）亦會舉行開放日供市民參觀，他認為屯馬線開通後除了更方便居民外，亦可帶來發展動力及新機遇；車務營運總管黃琨暐亦指出車站已準備就緒，與正常運作車站並無分別，期待通車後打通新界及九龍，令市民出行更加便行。對於沉降事件，黃琨暐則表示公司有跟進，但「睇唔到有異樣」，而政府部門亦有所跟進，並無發現特殊情況。

屯馬線宋皇臺站

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屯馬線土瓜灣站