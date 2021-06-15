公社科︱劉兆佳：中國收回香港主權說法錯誤　僅「容忍」英管治港

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-15 18:58

教育局本月起展開一系列公民與社會發展科網上教師培訓課程，今場講座主題是「一國兩制的戰略目標及核心內容」，由全國港澳研究會副會長劉兆佳主持。他在會上談及香港回歸問題時，稱「中國收回香港主權」的說法錯誤，中國從不承認三條不平等條約，只是「容忍」英國管治香港；又指若以「殖民地」形容回歸前的香港，須使用引號，否則變相承認英國治權合法性。 他續指，坊間九成英文材料錯誤理解一國兩制及《基本法》，建議須另外製作，「唔能夠用現成」，否則會引起誤導。

劉兆佳今日主講公社科教師培訓網上講座。（資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳今日主講公社科教師培訓網上講座，主題圍繞「一國兩制的戰略目標及核心內容」。他談及香港回歸問題時，稱「中國收回香港主權」的說法錯誤，因為中國無承認三條不平等條約，強調中國只是「容忍」或「容許」英國治港，但並無法理依據。

他續稱，中國政府於1972年加入聯合國時，已要求將香港從殖民地名單中刪除，以證明香港屬非一般理解的殖民地，故甚少以「殖民地」形容回歸前的香港，建議使用時須使用引號，並稱其編寫的著作也有相關做法，否則「畀人以為係承認英國治港嘅合法性。」

稱「一國兩制」下 港人須維護國家及共產政權安全

劉兆佳在會上稱，「一國兩制」指一個國家存在「資本主義」及「社會主義」兩個制度，當中以國家利益為先，同時顧及香港利益及需要，而非香港優先政策。他續指，按照已故國家領導人鄧小平的說法，「一國兩制」的戰略目標有三個，包括是以和平方式達到統一，恢復行使香港主權；保持香港回歸後對國家的價值；維護國家安全，不可成為顛覆國家基地。

他續指，中央一直表明，在一國兩制下港人須負起維護國家安全責任，否則中央會出手干預；又稱維護共產政權及內地社會主義體制的安全亦是重要。

公社科今年九月起於中四級逐步推行，當中涉及國安教育。（資料圖片）

不建議使用坊間英文材料 稱有誤導

在答問環節上，有老師問及教育局會否提供公社科英文教材，劉兆佳指，坊間不論本地或外國的英國材料，在解讀一國兩制及《基本法》均沿用西方一套，有錯誤理解，會令人以為中央曲解一國兩制，建議要製作英文相關教材「不能用現成」，否則會有誤導作用。

有老師問及當局會否提供關於一國兩制的教學設計，教育局公社科課程發展主任李傑泉表示，過往通識科設有一國兩制主題的教學事例，建議老師可轉化應用於新科，當局亦會開發相關教學資源。