撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-15 18:02

限聚令放寬後，附合條件的餐飲處所可列為D類，營業至凌晨2時。食環署與警方上周五至本周日（11至13日）展開聯合行動，發現其中5間在指明時段後仍然提供堂食，當中包括兩間D類處所未有在凌晨2時後清客，繼中環酒吧食肆Boomerang & Gram承認違規外，蘭桂坊The China Bar今日（15日）也承認是另一間違規受罰食肆，於今日起禁晚市堂食7日至下周一（21日）。

The China Bar經理Tim坦言「unlucky」，他解釋執法人員巡查時，剛巧有少量醉酒客人來不及離場，這星期只營業至下午6時，下周始回復營業時期至凌晨2時。

D類餐處所全港只有三間，現時其中兩間要「停賽」一星期，即表示能夠營業至凌晨2時的餐處所，全港只餘四季酒店指定宴會廳及會議廳。

中環蘭桂坊THE CHINA BAR是其中一所違規受罰食肆，須於今日（15日）禁晚市堂食7日至下周一（21日）。（THE CHINA BAR網頁圖片）

食環署與警方行動中，共向7名涉嫌違反規定的餐飲業務負責人展開檢控程序，其中5間在指明時段後仍然提供堂食，當中兩間屬D類，未有在凌晨2時後清客，被罰禁晚市堂食7日。由於D類餐處所只有三間，即未來數日，全港只有四季酒店指定宴會廳及會議廳。

+ 4 + 4 + 4

The China Bar只經營3小時happy hour

The China Bar經理Tim今日向《香港01》表示，酒吧因事需要縮短營業時期，由本來的下午3時至凌晨2時，未來一星期至下周一，只能每日經營3小時「happy hour」時段，晚上6時提早關門，強調下周二（22日）會回復本來的營業時間。

Tim說，疫情下，酒吧的營業時有變動，絕大部份客人均體諒、又理解，「試過要暫停開好多個月，又試過到晚上6時、晚上10時，都幾亂，但客人都好支持，到幾點就幾點走，好合作。」問到是否有客人不合作逾時離開令餐廳受罰時，Tim坦言：「好少數人係咁，醉酒走唔切，但無辦法。」他說公司「捱得住」，只是不幸運，下星期將可能回復現時的正常營業時間。

▼已登記為C類運作模式的餐飲處所名單▼

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D類餐飲處所可堂食至凌晨2時，每枱最多8人，除了員工已打劑兩劑疫苗外，顧客也須至少打了一劑，並只限掃瞄安心出行程式，不能寫紙仔登記。參考食環署已登記為D類運作模式的餐飲處所名單，目前只有3間，全部位於中西區，包括Boomerang & Gram、The China Bar及四季酒店指定宴會廳及會議廳。原列入D類的旺角福酒吧，在上榜兩日後決定「降呢」回至C級。