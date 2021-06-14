7餐飲處所違防疫規定　兩D類罰停7日晚市堂食　全港僅剩一間D類

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-14 22:27

食環署與警方上周五至昨日（11至13日）展開聯合行動，共向7名涉嫌違反規定的餐飲業務負責人展開檢控程序，其中5間在指明時段後仍然提供堂食，當中兩間屬D類，未有在凌晨2時後清客，中環蘭桂坊Boomerang & Gram違規受罰，最多禁晚市堂食7日。由於D類餐處所只有三間，即未來數日只餘一間。

D類餐飲處所僅可營業至凌晨2時

D類餐飲處所可堂食至凌晨2時，每枱最多8人，除了員工已打劑兩劑疫苗外，顧客也須至少打了一劑，並只限掃瞄安心出行程式，不能寫紙仔登記。參考食環署已登記為D類運作模式的餐飲處所名單，目前只有3間，全部位於中西區，包括Boomerang & Gram、The China Bar及四季酒店指定宴會廳及會議廳。原列入D類的旺角福酒吧，在上榜兩日後決定「降呢」回級。

違規7店停晚市堂食3日或7日

食環署表示，過去三天與與警方採取聯合行動，巡查43間餐飲處所包括酒吧／酒館，署方另巡查1,657間餐飲處所包括酒吧／酒館及292間其他處所，共向七名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中五宗涉及餐飲處所（一宗為B類、兩宗為C類及兩宗為D類）在指明時段後仍然提供堂食，其餘兩宗則涉及B類餐飲處所多於四人同坐一桌及佩戴口罩的規定。

7間餐飲處所因未有採取相關的規定或限制，於被發現違規後的翌日起停止晚市堂食，即在下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在店內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於二人同坐一桌，為期三天（一宗）及七天（六宗）。

Boomerang & Gram承認受罰

目前只有三間D類食肆。其中Boomerang & Gram負責人承認是其中一間，按要求營運至下午6時；The China Bar則未有接聽。

▼已登記為C類運作模式的餐飲處所名單▼

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27人收定額5000元罰款通知書

此外，食環署亦向涉嫌於食肆內違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）的人士共發出27張定額罰款通知書，每人罰款5,000元。在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

若餐飲業務負責人或表列處所管理人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可因第599G章而被定額罰款5,000元；顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。