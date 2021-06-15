大嶼山芝麻灣一萬平方米樹林遭非法砍伐　涉事者僅被罰500元

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-15 18:43

南大嶼郊野公園附近大片樹林遭非法砍伐，然而涉事人士僅被罰款500元。有報道指，自去年1月起，大嶼山貝澳有居民目擊泥頭車輛，將南大嶼郊野公園內芝麻灣郊遊徑入口處的大片土地夷為平地，被砍伐樹林面積估計達10,000平方米，約相當於兩個美式足球場。 漁護署表示，去年10月巡查有關地點時發現樹木砍伐及土地平整工程，毗鄰該私人土地及芝麻灣路的小部分政府土地亦受影響，故於今年4月向有關人士提出檢控，涉事人士被法庭定罪及罰款500元。有關注大嶼山發展團體批評罰款500元「完全無阻嚇性」，更要花費重新種植樹木，簡單罰款猶如鼓勵砍伐行為；團體又要求政府檢討罰則。

英文網媒HKFP報道指，貝澳居民於去年1月發現伐林情況，遭砍伐樹林涉及9個非相連的私人地段，部份位於南大嶼郊野公園內。居民其後曾去信環保署及漁護署等部門，而環保署則將投訴轉介至漁護署。

漁護署回覆指，於2019年12月接獲相關地點投訴，遂派員到場調查，期間發現該處曾進行樹木砍伐及土地平整工程，受影響範圍涉及南大嶼郊野公園內的私人土地。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人士未經許可，不得在郊野公園內砍伐樹木、挖掘或開墾土壤，惟該限制不適用於私人土地。

漁護署：近日巡查發現涉事地點有圍封私人土地工程

該署至去年10月發現小部分政府土地樹木砍伐亦受影響，故隨即作出調查及搜證，並向涉事人士提出檢控，至今年6月2日法庭判罰款500元。該署又補充，近日再次巡視有關地點，發現相關地點正進行圍封私人土地的工程，但並不涉及郊野公園內的政府土地，該署強調會繼續密切監察有關情況

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，最早於2019年年底收到附近居民就伐林投訴，據他了解，相關工程是發展作露營車或露營帳幕營地；而伐林位置有90%位於郊野公園內，當中有小部份為官地。

他又表示，相關罰則原本只針對遊人在郊野公園內採摘植物，惟今次伐林事件明顯是刻意破壞，批評僅罰款500元「完全無阻嚇性」。他指，漁護署現時更要「執手尾」，於該範圍重新種植樹木，「畀人感覺就係喺私人地可以隨意砍伐」。他要求政府好好監管郊野公園使用，並須檢討罰則。