政府擬於大嶼山打造100公里長環嶼遠足徑　東涌建首條生態海岸線

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-21 11:40

發展局局長黃偉綸今日（21日）網誌以「推動大嶼山綠色生活」為題，提及可持續大嶼辦事處會在東涌東擴展區，預留土地建造長約4.9公里的海濱長廊，並引入生態海岸線；以及展開改善大嶼山遠足徑及網絡研究，冀透過連接現有及建造新的遠足徑，整合成一條總長度約一百公里的環嶼遠足徑。

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處工程師王芷蔚以東涌東擴展區為例，指會預留土地建造長約4.9公里的海濱長廊，並引入生態海岸線，提供合適的生境讓海洋生物棲息；未來會在東涌河建設河畔公園，改善區內環境、促進親水文化和生態教育。

可持續大嶼辦事處計劃連接現有及建造新的遠足徑，整合成一條總長度約一百公里的環嶼遠足徑。(黃偉綸網誌）

打造100公里長遠足徑

辦事處亦根據「北發展、南保育」原則，以及大嶼山不同地區特色，制定《大嶼山保育及康樂總綱圖》，例如南大嶼山海岸的藍綠資源豐富，有貝澳濕地、水口沙坪和沿岸海灘，其生態康樂潛力可進一步提升。總綱圖會一併將大嶼山不同景點、活動及主題地點，以行山徑、單車徑網絡及水陸交通連接起來。

可持續大嶼辦事處工程師林冠宏表示，辦事處期望讓大嶼山匯聚各樣生態康樂活動，成為公眾度假的好去處，其中擴建梅窩越野單車徑網絡和建造練習場，以及芝麻灣越野單車徑網絡擴建工程已大致完成，目標是要提升南大嶼現有的越野單車徑。同時，辦事處已展開改善大嶼山遠足徑及網絡的研究，冀透過連接現有及建造新的遠足徑，整合成一條總長度約一百公里的環嶼遠足徑。

鼓勵NGO與土地業權人協作保育

此外，由於大嶼山不少具生態價值的土地屬私人擁有，為增加保育成效，「大嶼山保育基金」鼓勵非政府機構與社區和土地業權人協作，進行包括自然保育、文化保育或鄉村活化等項目；進行與保育相關的科學研究或文化和地區歷史的研究；以及推動與保育相關的社區參與、教育和宣傳活動。