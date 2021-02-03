港府大嶼山4區設發展審批草圖　環團錄52種蜻蜓及豆娘促列保育區

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-03 12:03

規劃署上月初公布大嶼山四張《發展審批地區草圖》，涵蓋沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣、貝澳坳及梅窩北。綠色力量今（3日）公布《草圖》範圍內，最新蜻蜓調查結果，在4區共錄得共52種蜻蜓及豆娘，佔全港蜻蜓目物種四成。 環團表示，有關地區的天然環境，正受不當發展破壞和污染，例如沙螺灣多次發生擴闊道路和破壞植被事件，冀當局完善規劃同時，亦須配合有效執法，加強巡邏及執法力度。

規劃署新頒布四張涉大嶼山的《發展審批地區草圖》範圍內，綠色力量共錄得52種蜻蜓及豆娘，其中以梅窩最多，共錄得41種。在品種方面，沙螺灣錄得廣東彎尾春蜓，該物種在全球只在南中國有記錄；環團又在沙螺灣及䃟頭發現黃頸原扁蟌，該物種只在南中國及越南有記錄；而梅窩北部則錄得海灣爪蜻及海南環尾春蜓，兩者在香港並不常見。

此外，環團在深屈溪流，錄得細腰長尾蜓；貝澳坳的「具重要生態價值河溪」上游﹛則錄得日本長尾蜓。牠們均被列為本地關注物種。

貝澳濕地長期有土地平整及非法傾倒廢料的問題。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

環團促列自然保育區

綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴表示，同屬蜻蜓目的蜻蜓及豆娘是「環境指標」，因牠們於稚蟲階段，需生長於水質良好環境，部分物種的成蟲亦需棲息於成熟的樹林生境。她認為，四張草圖涵蓋區域面積不大，但記錄到蜻蜓多樣性頗高，加上不少為特別物種，顯示這些區域生態價值良好，需獲充分保護。

袁希望，當局能進一步於公布草圖上的溪流、沼澤及其周邊約30米範圍，以及包括風水林及成熟樹林在內的陸地生境，一併列為「自然保育區」，嚴格限制土地發展用途，亦應避免其他發展、基建或開闢新道路破壞或影響敏感生境。

袁欣鈴續指，上述區域天然環境一直受不當發展破壞和污染，例如貝澳濕地長期受土地平整及非法傾倒廢料活動蠶食，去年起沙螺灣亦多次發生擴闊道路和破壞植被事件，冀當局完善規劃同時，亦須配合有效執法，加強巡邏及執法力度，才能適切保護大嶼山鄉郊環境。