少女染變種病毒　家中急凍鱷魚肉包裝驗出病毒　媽媽要點處理食材

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-15 18:45

新冠肺炎疫情持續，當局今日（15日）公布，新增2宗確診個案，均為輸入病例。至於早前確診英國變種病毒的17歲少女，當局繼續追查感染源頭，並在其家中雪櫃的泰國急凍鱷魚肉包裝表面驗出病毒。究竟媽媽買完餸返屋企，有什麼要注意？

衞生署衞生防護中心表示，正跟進早前涉及英國變種病毒的確診個案，並與專家及相關部門代表於三名患者的家中，檢取超過60個環境樣本。檢測結果顯示，在其中一個預先包裝冷藏食物的表面驗出新冠病毒。該樣本為泰國急凍鱷魚肉，中心將將繼續進行流行病學調查和個案追蹤。

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買餸回家要先做一步

家庭醫生張國威表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

在抗疫時期，他建議進食煮熟過的食物。「在這個非常時期，若然有身體不適，即使不是肺炎，也會令人增加焦慮情緒，或構成心理壓力，因此要比平時更注意個人與家人健康，維持健康的飲食習慣。壽司、沙律、涼拌菜式等生冷食物容易含菌，進食後容易引致食物中毒、腸胃不適、發燒，可以的話也應減少。建議進食煮熟過的食物，在這個非常時期大家可以更為安心。」

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處理食材前後洗手

全科醫生鍾偉傑指，新冠肺炎主要透過飛沫傳播，假設食物包裝有病毒，只要在處理食材前後徹底清潔雙手，過程中沒有觸摸自己的五官，便已安全。如食物本身依附了新冠病毒，烹調過程中的高溫已有效殺死病毒，因此毋須過分擔心。

他補充，口罩的作用是阻隔飛沫，處理食材時戴上口罩的作用不大。惟若煮食者是隱性患者，烹調時戴口罩則能避免飛沫留在煮好的餸菜。

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