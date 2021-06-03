新冠疫苗｜中大：僅25%市民有意未來半年打針　倡提供多重誘因

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-03 14:41

港府推行新冠疫苗接種計劃逾3個月，卻只有約20%人接種了第一劑疫苗，接種率偏低。 中文大學一項調查更發現，只有25%受訪市民計劃在未來半年打針，而未打針的主因，包括對政府的建議缺乏信心；不論政府如何澄清，仍深信疫苗有可致命副作用等。調查又發現，並無任何單一措施，有助大幅度影響市民接種疫苗意願，即使落實疫苗護照，供市民到外地旅遊，其鼓勵作用仍有限。中大倡政府推行「多重誘因」，鼓勵市民打針。 中大醫學院微生物學系系主任陳基湘直言，擔心若市民接種意願低，最後或只有30%人口打針，難以達致群體免疫。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘直言，擔心若接種意願低，最後或只有30%人口打針，難以達致群體免疫。 （羅君豪攝）

中大醫學院在4月23日至5月8日，向約1,200名市民電話調查。結果發現，大部分人雖認同接種疫苗，是對付新冠肺炎的最有效方法，但當中只有23%受訪者已經打針。而在未打針的人當中，更有近75%受訪者稱，自己不會或不確定會否在未來6個月打針，亦即每4人當中，只有1人將在未來半年打針。

研究指出，受訪市民不打針的主要因素是「聽到接種後死亡和出現嚴重副作用病例」（10分滿分有8.2分），其次是「對政府的建議缺乏信心」（7.7分），第三是「想等待更好的疫苗（7.3分）。

七成受訪者不同意派錢「谷針」

研究又發現，沒有任何單一措施，有助大幅度影響市民接種疫苗意願，即使落實疫苗護照供市民到外地旅遊，其鼓勵作用亦不大（10分滿分只有4.4分）；其他措施的影響力就更低。研究人員認為，反映政府需推出「多重誘因」。但值得注意的是，70%受訪者不同意政府以現金鼓勵市民接種疫苗，包括交通津貼。